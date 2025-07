La montée en puissance de ChatGPT ? C'est une histoire qui défie l'entendement. Des infos exclusives, tout juste sorties des coulisses d'OpenAI et relayées par Axios, nous apprennent que le fameux chatbot avale désormais pas moins de 2,5 milliards de requêtes... chaque jour !

Ce volume est juste colossal. Il ne s'agit pas d'un simple chiffre ; c'est le signe d'une intégration éclair, presque viscérale, de l'intelligence artificielle conversationnelle dans nos réflexes numériques les plus basiques. Et tenez-vous bien : un bon tiers de ces requêtes, quelque 330 millions, vient spécifiquement des États-Unis, cela montre bien à quel point l'outil est ancré là-bas. Ces statistiques, même si on ne peut pas les vérifier de notre côté, dessinent le portrait d'une force montante, une sorte de géant endormi qui se réveille et s'apprête à redistribuer les cartes sur la toile.

Mais qui donc se cache derrière cette marée de questions ?

Au-delà de cette avalanche de requêtes, la vraie question qui nous brûle les lèvres, c'est : combien de personnes se cachent réellement derrière cette frénésie d'activité ? Depuis avril, OpenAI a partagé un chiffre : 500 millions d'utilisateurs actifs chaque semaine.

Ça ne nous dit pas combien de fois chacun clique par jour, c'est vrai, mais ça confirme sans l'ombre d'un doute l'attrait quasi magnétique et la fidélité dingue des foules pour cette plateforme. L'onde de choc de ChatGPT, d'ailleurs, ne reste pas confinée à ses propres serveurs ; elle se propage, elle inonde toute la toile mondiale. La preuve est là : selon SEMRush, un poids lourd de l'analyse web, ChatGPT a carrément fait une entrée fracassante dans le top 5 des sites les plus visités au monde. En mai 2025, il a enregistré un score ahurissant de 4,6 milliards de visites ! Cette performance, qui relève presque du sprint olympique, le propulse déjà devant une ribambelle de géants numériques bien installés. C'est le signe d'une véritable mutation dans l'accès à l'information, une bascule qui s'opère sous nos yeux.

ChatGPT est-il vraiment en train de voler la vedette à Google ?

L'ascension fulgurante de ChatGPT n'est pas sans provoquer quelques remous, surtout du côté de l'incontournable Google, ce mastodonte indétrônable de la recherche en ligne.

Alphabet, la maison mère du colosse de Mountain View, préfère jouer la carte de la discrétion quand il s'agit de ses propres statistiques de requêtes quotidiennes. Pourtant, des estimations indépendantes tentent de nous offrir un tableau comparatif.

On murmure que Google gérerait aux alentours de 5 trillions de requêtes par an, ce qui, si on fait le calcul, représente un peu moins de 14 milliards de recherches chaque jour. Des experts reconnus comme Neil Patel avancent un chiffre de 13,7 milliards, tandis que d'autres, comme SparkToro et Datos, poussent l'estimation jusqu'à 16,4 milliards. Malgré cet écart, encore bien visible, la trajectoire de croissance de ChatGPT est juste époustouflante. En seulement huit petits mois, le volume de requêtes quotidiennes a plus que doublé, passant d'un petit milliard à ces fameux 2,5 milliards. Cette transformation accélérée du paysage numérique pousse certains observateurs à agiter le spectre d'un "AI Armageddon", où les chatbots pourraient bien, à terme, éclipser la recherche traditionnelle, avec des répercussions potentiellement dévastatrices sur le trafic des éditeurs de contenu web. Le débat est lancé, et il est loin d'être clos.

