Tomtop liquide de nombreux stocks à l'occasion de son Autumn Clearance Sale, où vous pouvez économiser parfois jusqu'à 80% sur des articles sélectionnés.

Aujourd'hui, nous allons vous parler de chauffages électriques et d'écouteurs de sport qui bénéficient de fortes promotions en ce moment chez Tomtop.





Commençons par le chauffage d'appoint Xiaomi Smartmi 1S. Sans ventilateur pour un chauffage plus naturel, il propose 3 vitesses : 900 W, 1300 W et 2200 W.

Il est silencieux et compact. Ne pesant que 5 kg, on peut le déplacer partout facilement. Solide, il est fabriqué en tôle galvanisée de haute qualité.

Son écran tactile vous permet de contrôler la température et la durée, et une application est également disponible pour tout gérer à distance.

L'appareil bénéficie d'une protection contre la surchauffe et s'arrête lorsqu'il est trop incliné pour plus de sécurité.

Avec le mode température constante, le radiateur maintiendra la température préréglée. Pour économiser l'énergie, il s'arrête automatiquement lorsque la température ambiante atteint celle désirée.

Le chauffage électrique Xiaomi Smartmi 1S est en ce moment au prix de 105,59 € au lieu de 412,79 €, soit 75% de réduction sur Tomtop. Il est expédié d'Allemagne, la livraison est gratuite et se fait entre 3 et 5 jours ouvrés sur rendez-vous.





Passons maintenant au chauffage d'appoint Xiaomi Smartmi GR-H. Il propose 3 niveaux de chauffe et peut développer jusqu'à 2 200 W. Ce modèle offre une meilleure conductivité thermique avec le revêtement graphène (5300 W/mK). Léger, il pèse 5,6 kg et peut être transporté partout aisément.

Ses dimensions sont de 780 x 216 x 526 mm. Il est silencieux et sans ventilateur.

Le chauffage est 60% plus rapide à l'allumage comparé aux autres modèles et avec une surface de dissipation de la chaleur doublée pour encore plus de confort.

Il bénéficie d'une triple protection contre les pannes de courant et il est étanche, vous pouvez donc vous en servir dans la salle de bains sans crainte

Le chauffage d'appoint Xiaomi Smartmi GR-H est proposé en ce moment au prix de 86,39 € au lieu de 412,79 €, soit 80% de remise sur Tomtop. Il est envoyé d'Allemagne en 3 à 5 jours ouvrés, et la livraison sur rendez-vous est gratuite.



Enfin, enchaînons avec les écouteurs de sport Bluetooth Lenovo X3 Pro. Il s'agit d'écouteurs-casque utilisant la technologie de conduction osseuse, où le son passe de l'os jusqu'au nerf auditif pour éviter les dommages aux tympans.

Avec un indice IP56, les écouteurs sont étanches et peuvent être utilisés sans problème pendant vos séances de sport.

Ils possèdent une batterie au lithium rechargeable de 135 mAh qui offre une autonomie de 7 heures.

Grâce au Bluetooth 5.3 et à sa connexion stable, vous pouvez facilement passer des appels mains-libres ou écouter de la musique.

Les écouteurs de sport Bluetooth Lenovo X3 Pro sont en ce moment à 19,99 € au lieu de 40,54 €, soit 51% de remise sur Tomtop. Ils sont expédiés de Chine, la livraison est gratuite et prend entre 10 et 25 jours.

Vous pouvez retrouver l'ensemble des offres Tomtop sur cette page dédiée.



