L'aide, qui va de 48 à 277 euros, est une bouffée d'oxygène pour des millions de ménages. Les pirates le savent, et leur calendrier est bien rempli. Ils profitent de l'annonce des dates d'envoi pour lancer leurs campagnes de fraude.

Comment fonctionne l'arnaque au chèque énergie ?

Le piège est souvent grossier, mais il imite les codes visuels officiels de l'état ou des prestataires d'energies. Les victimes reçoivent un message affirmant que "le dépôt d'un formulaire est nécessaire" cette année pour percevoir l'aide.

Le lien partagé mène en réalité à un faux site. On y demande d'abord des coordonnées (nom, adresse), puis, étape fatale, les coordonnées bancaires pour de prétendus "frais de dossier".



Le ministère le martèle : l'Assistance Utilisateurs "ne vous contactera jamais pour vous demander vos coordonnées bancaires".

Pourquoi cette arnaque est-elle si efficace cette année ?

La fraude exploite une confusion réelle. Depuis la suppression de la taxe d'habitation, l'administration n'a plus de liste automatique fiable. Un "guichet" de demande a donc été ouvert pour les foyers passant entre les mailles du filet. Les escrocs se jettent sur ce prétexte de "formulaire" pour piéger les bénéficiaires.





C'est avant tout un problème qui surgit face à un chois hasardeux de l'État de ne pas avoir anticipé la mise en place de listes durables ou de mécanismes permettant de définir clairement quels foyers sont en éligibles au chèque énergie qui pousse certains utilisateurs à se retrouver dans les méandres d'Internet, à la merci des faux sites et autres portails intermédiaires pas toujours très honnêtes. Le "contact" auprès de ces cibles intervient ainsi comme un sauveur : les cibles pensent que l'État ne les a finalement pas oubliés, et le piège est donc d'autant plus efficace.





Quel est le climat autour du chèque énergie ?

Cette aide est d'autant plus sensible que son avenir est au cœur des débats. L'envoi automatique est techniquement complexe, faisant craindre des "bugs". De plus, le budget 2026 est prévu en baisse. Des députés LFI ont fait adopter un amendement en commission pour y rajouter 180 millions d'euros, jugeant le montant insuffisant face à la précarité en matière d'énergie.





Toute cette agitation et les changements de procédure créent un climat d'incertitude parfait pour les pirates.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand le chèque énergie 2025 sera-t-il envoyé ?

Les envois commencent progressivement à partir du 3 novembre 2025, selon les départements.

Dois-je faire une demande pour le recevoir ?

Une partie des bénéficiaires le reçoit automatiquement. Cependant, si vous ne l'avez pas reçu et pensez y avoir droit, vous devez faire une demande sur le guichet officiel (chequeenergie.gouv.fr) avant le 28 février 2025.

L'administration peut-elle demander mes coordonnées bancaires ?

Jamais. Le ministère de l'Economie le confirme : vos coordonnées bancaires ne sont jamais demandées, ni pour des "frais de dossier" ni pour une vérification. C'est une arnaque.