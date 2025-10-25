C'est un signal économique fort, un véritable "point de basculement positif" pour la transition énergétique. Une nouvelle étude menée par des chercheurs britanniques vient de le confirmer : l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques est désormais la moins chère de toutes, surpassant les énergies fossiles. Mieux encore, cette rentabilité est avérée même dans des pays peu réputés pour leur ensoleillement, comme le Royaume-Uni.

Pourquoi le solaire est-il devenu si compétitif ?

Le signal est économique, et il est puissant. Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université de Surrey au Royaume-Uni vient de le confirmer : l'énergie solaire est désormais la source d'électricité la moins chère au monde, surpassant le charbon, le gaz et même l'éolien.

Cette compétitivité n'est plus réservée aux seules régions désertiques. Les chercheurs affirment que même au Royaume-Uni, "le solaire est aujourd’hui l’option la plus économique pour la production d’énergie à grande échelle".

Quel est le rôle des batteries dans cette révolution ?

C'est l'autre facteur clé qui change toute la donne : la chute vertigineuse du prix des batteries lithium-ion. Depuis 2010, leur coût a baissé de près de 90 %. Ce qui n'était qu'une solution de stockage onéreuse est devenu un complément abordable et indispensable au solaire.





Grâce à cette synergie, une centrale solaire couplée à un système de stockage par batteries est aujourd'hui aussi rentable qu'une centrale à gaz. Plus encore, elle offre la même fiabilité en étant capable de stocker l'énergie produite pendant la journée pour la restituer sur le réseau lors des pics de consommation, le soir.

Quels sont les défis à relever pour un avenir 100% solaire ?

Si le solaire est désormais rentable, son déploiement à très grande échelle se heurte encore à un obstacle majeur : la capacité des réseaux électriques à absorber cette production massive et intermittente. Pour éviter la congestion, observée en Californie ou en Chine, le développement de réseaux intelligents ("smart grids") et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la prévision deviennent cruciaux.





L'innovation technologique reste également un enjeu. Des matériaux de nouvelle génération, comme les cellules solaires à pérovskite, pourraient augmenter l'efficacité des panneaux jusqu'à 50 % sans augmenter leur surface au sol. Mais pour transformer ces promesses en réalité, un soutien politique fort et constant sera indispensable.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le solaire est-il vraiment moins cher partout dans le monde ?

Oui, pour la production d'électricité à grande échelle, des études récentes confirment que le coût de production du kilowattheure solaire est désormais inférieur à celui du charbon, du gaz et de l'éolien dans la plupart des régions du monde, y compris dans des pays au climat tempéré.

Les panneaux solaires sont-ils fiables la nuit ou quand il ne fait pas beau ?

Seuls, non, car ils ne produisent de l'électricité qu'en présence de lumière. Cependant, lorsqu'ils sont couplés à des systèmes de stockage par batteries (dont le coût a massivement chuté), ils deviennent une source d'énergie très fiable. L'énergie produite en surplus pendant la journée est stockée et peut être utilisée la nuit ou lors des pics de demande.

Qu'est-ce qu'une cellule solaire à pérovskite ?

C'est une nouvelle génération de cellules photovoltaïques qui utilise un matériau hybride appelé pérovskite. Cette technologie est très prometteuse car elle offre un potentiel de rendement bien supérieur à celui des cellules en silicium traditionnelles, tout en étant potentiellement moins chère à produire.