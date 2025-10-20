Le constructeur automobile chinois Chery a profité de sa Conférence Mondiale sur l'Innovation 2025 à Wuhu pour présenter une technologie qui a capté toutes les attentions : son premier prototype de module de batterie tout-solide.

La performance annoncée est impressionnante et pourrait bien redéfinir les standards du marché en assurant une grande autonomie aux véhicules électriques, un critère qui reste encore un frein à l'achat.

Une densité énergétique qui change la donne

Le chiffre clé est de 600 Wh/kg. Pour mettre cette valeur en perspective, les meilleures batteries lithium-ion actuelles, qui équipent la majorité des véhicules électriques, plafonnent généralement entre 250 et 300 Wh/kg. Chery propose donc une densité énergétique tout simplement doublée.

Concrètement, cela se traduirait par une autonomie réelle estimée à 1300 kilomètres sur une seule charge, avec un potentiel théorique dépassant même les 1500 km. De quoi reléguer l'angoisse de la panne au rang de lointain souvenir.

Sécurité et calendrier : les promesses de Chery

Au-delà de l'autonomie, la sécurité est l'autre grand avantage des batteries à l'état solide. Dépourvues d'électrolyte liquide inflammable, elles sont beaucoup moins sujettes aux risques d'incendie.

Chery affirme que son prototype a résisté à des tests extrêmes, comme la perforation par un clou ou une perceuse, sans prendre feu ni même émettre de fumée.

L'institut de recherche de Chery a développé cette cellule autour d'un électrolyte solide polymérisé in-situ et d'une cathode en manganèse riche en lithium. L'entreprise vise une production pilote dès 2026, avec un déploiement plus large en 2027, un calendrier ambitieux qui la placerait en concurrence directe avec les géants BYD et CATL.

Le coût, l'éternel obstacle sur la route

Malgré cet enthousiasme, un obstacle majeur demeure : le coût de production. Actuellement, une batterie tout-solide coûte environ 2,8 fois plus cher qu'une batterie lithium-ion classique. Ce surcoût s'explique par l'utilisation de matériaux onéreux et par un faible rendement de fabrication à grande échelle.

Chery n'est pas seul dans cette course. Des équipes de l'Université de Tsinghua ont également présenté une cellule à 604 Wh/kg, et Toyota, en partenariat avec Sumitomo, accélère de son côté.

Le marché potentiel est colossal, les analystes d'EVTank prévoyant que ces batteries pourraient représenter plus de 10 % du marché mondial d'ici 2030, soit plus de 34 milliards de dollars.

La performance financière solide de Chery, portée par des exportations record et une récente introduction en bourse à Hong Kong, lui donne les moyens de ses ambitions.

Une part significative des fonds levés est d'ailleurs allouée à la R&D sur les technologies de nouvelle génération. Le défi sera de transformer cette percée technique en un produit commercialement viable.