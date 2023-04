Non ce n'est pas une blague. Ce fameux robot chien est équipé d'un système d'interface cerveau-ordinateur piloté par une intelligence artificielle et capable de recevoir les signaux cérébraux de l'opérateur humain pour interpréter les commandes.

La technologie n'en est encore qu'à ses balbutiements, mais les militaires australiens ont déjà pu démontrer à quel point les chiens robotiques contrôlés par la pensée peuvent être utiles sur le champ de bataille. Plus concrètement, les opérateurs humains peuvent contrôler le mouvement du chien robot à l'aide d'un casque de réalité mixte HoloLens 2 (de Microsoft), qui fournit un écran de réalité augmentée avec des carrés blancs clignotants correspondants à des points sur le sol. En se concentrant sur un point précis, l'opérateur peut alors envoyer un ordre de déplacement vers la zone correspondante à son robot-chien via l'utilisation d'un biocapteur permettant de récupérer les signaux du cortex visuel et de les traduire en commandes concrètes.

Pour le moment la technologie reste encore limitée, mais il est facile de voir comment elle pourrait être utilisée à l'avenir. Les chiens robotiques contrôlés par la pensée pourraient ainsi être utilisés pour des missions de reconnaissance, de patrouille ou pour détecter des explosifs. De plus, avec les avancées (rapides) dans la technologie de l'IA, ces robots pourraient être ensuite équipés d'armes automatiques.

Mais l'armée australienne n'est pas la seule dans ce domaine, l'armée américaine travaille également sur des technologies similaires également avec des chiens robotiques contrôlés par la pensée. Idem du côté de grandes entreprises, comme Boston Dynamics ou Brain Robotics.

Bien que ces robots soient extrêmement appréciés par les militaires (...), de nombreux experts s'inquiètent de l'utilisation potentielle de ces machines pour remplacer les soldats humains. Quoi qu'il en soit, il s'agit tout de même d'une véritable avancée technologique dans le domaine de la robotique militaire, et qui connaîtra, n'en doutons pas, de nombreuses applications civiles à l'avenir.