C'est une anecdote qui frise le comique de situation, mais qui en dit long sur la férocité de la guerre des puces. Des ingénieurs chinois, dans une tentative désespérée de percer les secrets des machines de lithographie néerlandaises d'ASML, auraient tout simplement cassé l'un de ces bijoux de technologie.

L'ironie de l'histoire ? Ils ont ensuite été contraints d'appeler le service après-vente d'ASML pour la réparation, exposant au grand jour leur maladroite tentative de rétro-ingénierie.

Pourquoi la Chine a-t-elle tenté cette manœuvre risquée ?

Le mobile de cette opération kamikaze est un secret de polichinelle, et il a un nom : la souveraineté technologique. Privée par les sanctions américaines des machines de lithographie les plus avancées (EUV, pour ultraviolet extrême), la Chine est bloquée. Son champion national, SMIC, ne peut produire au mieux que des puces gravées en 7 nm, un retard considérable sur des concurrents comme TSMC qui gravent déjà en 2 nm.





Ce goulot d'étranglement technologique freine les ambitions de Pékin dans tous les secteurs de pointe, en particulier celui de l'intelligence artificielle. Acculée, la Chine semble donc se tourner vers la rétro-ingénierie de machines plus anciennes (DUV, pour ultraviolet profond) pour tenter de rattraper son retard.

Comment l'espionnage industriel a-t-il tourné au fiasco ?

C'est là que l'opération d'espionnage industriel a viré à la farce. Selon un rapport du National Interest, les techniciens chinois auraient entrepris de désassembler entièrement une de leurs précieuses machines DUV pour en analyser les moindres rouages. Problème : une fois le puzzle démonté, impossible de le remonter. La machine, endommagée durant l'opération, était hors service.





Pris au piège, les ingénieurs n'ont eu d'autre choix que d'appeler le support technique d'ASML. Une fois sur place, les équipes néerlandaises auraient rapidement compris que la panne n'avait rien d'accidentel, découvrant la tentative de démontage.

Que révèle cet incident sur la guerre technologique ?

Cet échec cuisant est d'abord une démonstration de la complexité extrême des machines conçues par ASML. Contrairement à d'autres produits industriels, un appareil de lithographie n'est pas un simple assemblage de pièces que l'on peut copier. Il repose sur des savoir-faire, des calibrations et des logiciels d'une précision inouïe.





Ensuite, cet incident confirme l'efficacité, au moins à court terme, des sanctions américaines. Elles créent un véritable goulot d'étranglement qui pousse la Chine à prendre des risques. Enfin, il montre la détermination sans faille de Pékin à atteindre l'autonomie dans le secteur des semi-conducteurs. L'échec d'aujourd'hui ne fera que renforcer la volonté de réussir demain.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'une machine de lithographie ?

C'est l'outil le plus complexe et le plus cher de l'industrie technologique. Une machine de lithographie utilise la lumière pour graver des circuits extraordinairement fins sur des plaques de silicium (les "wafers"), qui sont ensuite découpées pour créer des puces électroniques (processeurs, mémoire, etc.).

Quelle est la différence entre les machines DUV et EUV ?

DUV (Deep Ultraviolet) et EUV (Extreme Ultraviolet) désignent deux générations de technologie de lithographie. L'EUV utilise une lumière de longueur d'onde beaucoup plus courte que le DUV, ce qui permet de graver des circuits beaucoup plus fins et donc de produire des puces plus petites, plus puissantes et plus économes en énergie. ASML est la seule entreprise au monde à maîtriser la technologie EUV.

Pourquoi les États-Unis interdisent-ils à la Chine d'acheter ces machines ?

Washington cherche à freiner le développement militaire et technologique de la Chine. En privant Pékin de l'accès aux puces les plus avancées et aux machines qui permettent de les fabriquer, les États-Unis espèrent conserver leur avance stratégique, notamment dans des domaines comme l'intelligence artificielle, la 5G et le calcul haute performance.