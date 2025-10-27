Oubliez les drones sous-marins bruyants et métalliques. L'avenir de la surveillance aquatique ressemble à... une méduse. Des scientifiques chinois de la Northwestern Polytechnical University ont dévoilé leur dernière création : un robot bionique si réaliste qu'il est décrit comme un "fantôme sous-marin". Un bijou de technologie conçu pour des missions furtives.

Qu'est-ce que ce "fantôme sous-marin" ?

Il s'agit d'un robot compact de 120 mm de diamètre et pesant à peine 56 grammes. Son corps transparent et ses tentacules sont fabriqués à partir d'un matériau d'électrode en hydrogel spécial, imitant parfaitement l'apparence et la texture d'une vraie méduse. L'illusion est telle qu'il est "quasi-indétectable" une fois submergé.

Comment se déplace-t-il et est-il autonome ?

C'est là que réside l'innovation. Le robot n'utilise pas d'hélice bruyante. Il se déplace en mimant la contraction musculaire d'une méduse grâce à un actionneur électrostatique hydraulique. Ce système, qui imite les signaux neuronaux de l'animal, est incroyablement économe : il ne consomme que 28,5 milliwatts.





De plus, il est équipé d'une caméra et d'une puce d'IA, lui permettant de reconnaître des cibles spécifiques (comme des poissons-clowns ou des emblèmes) grâce au machine learning.

À quoi servira ce drone-méduse ?

Selon ses concepteurs, ce robot-méduse est "particulièrement adapté à la surveillance secrète en haute mer". Son fonctionnement quasi-silencieux et sa faible consommation d'énergie lui permettent d'effectuer des missions de longue durée.

Il peut être utilisé pour inspecter des structures sous-marines (pipelines, câbles) ou, plus important encore, pour observer des écosystèmes fragiles sans les perturber. Cette avancée s'inscrit dans une tendance de fond en Chine, qui investit massivement dans la robotique bio-inspirée (oiseaux, poissons, geckos) pour l'exploration.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ce robot est-il une menace militaire ?

Bien que ses créateurs mettent en avant les applications civiles (écologie, inspection), les termes "surveillance secrète en haute mer" et "covert monitoring" suggèrent fortement un potentiel d'espionnage ou d'usages militaires.

Comment a-t-il été testé ?

Le robot a été présenté lors d'une émission de la télévision d'État chinoise, CCTV. Lors de la démonstration, il a prouvé sa capacité à rester stable dans des courants changeants et à identifier correctement des cibles spécifiques, comme des poissons-clowns.

Qu'est-ce que le biomimétisme ?

Le biomimétisme est une approche d'innovation qui consiste à s'inspirer des formes, des matériaux et des stratégies du vivant (animaux, plantes) pour concevoir de nouvelles technologies plus efficaces et durables.