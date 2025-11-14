Le ton monte sérieusement entre Pékin et Washington. L'objet de la discorde n'est pas commercial cette fois, mais numérique : 127 000 bitcoins, soit 13 milliards de dollars.

Un organisme chinois de cybersécurité accuse ouvertement les États-Unis d'un piratage d'État. C'est une affaire qui mélange cybercriminalité, diplomatie et la valeur stratégique croissante des cryptomonnaies.

D'où vient cette accusation de vol ?

L'accusation vient du CVERC, le centre chinois de réponse aux virus. Selon Pékin, les États-Unis auraient orchestré un vol massif de 127 000 bitcoins en 2020.

La cible était LuBian, un pool de minage chinois. L'agence chinoise qualifie cela d'opération de piratage "de niveau national". En clair, un acte de cyber-guerre.

Quelle est la version des États-Unis ?

Washington a une tout autre lecture. Le Département de la Justice (DoJ) a bien annoncé avoir saisi 127 272 bitcoins le 14 octobre 2025.

Mais pour le DoJ, il s'agit d'une saisie légale. Ces fonds proviendraient d'activités criminelles (arnaques de type "pig-butchering") orchestrées par Chen Zhi, un homme d'affaires lié à une organisation criminelle au Cambodge. Les fonds saisis seraient simplement des produits du crime.

Pourquoi cette affaire explose-t-elle maintenant ?

C'est tout l'enjeu du timing. Le hack de LuBian a eu lieu en 2020. Les fonds sont restés dormants pendant quatre ans. Mi-2024, ils ont été transférés vers des wallets identifiés comme appartenant au gouvernement américain.

La Chine y voit la preuve d'une opération longue "black eats black" (un vol d'État pour récupérer des fonds). Cette accusation intervient en pleine guerre commerciale, et Pékin semble utiliser cette affaire pour mettre la pression sur Washington.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que l'arnaque "pig-butchering" ?

C'est une escroquerie sophistiquée (aussi appelée "arnaque à la romance"). L'escroc "engraisse le cochon" (la victime) en gagnant sa confiance sur une longue période avant de l'inciter à investir dans de fausses plateformes de trading, puis de disparaître avec l'argent.

Quelle est la valeur de la saisie ?

127 000 bitcoins. Au cours actuel, cela représente la somme colossale de 13 milliards de dollars. C'est l'une des plus grosses saisies de l'histoire.