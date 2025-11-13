C'est un licenciement qui tourne au film d'espionnage: Intel vient de déposer une plainte contre Jinfeng Luo, un ingénieur logiciel comptant plus de 10 ans d'ancienneté. La raison : juste avant de quitter l'entreprise (dans le cadre de coupes budgétaires massives), il aurait siphonné 18 000 fichiers confidentiels.

Et pas n'importe lesquels. Certains étaient étiquetés "Top Secret". Aujourd'hui, Luo a disparu, et Intel tente de récupérer ses données.

Comment s'est déroulé ce vol de données ?

L'opération s'est faite en deux temps, juste avant son départ fin juillet. Jinfeng Luo faisait partie des 35 000 employés licenciés par Intel. Le 23 juillet, il tente une première fois de télécharger un fichier sur un disque dur externe. Le système de sécurité d'Intel bloque alors le transfert. Mais Luo ne s'arrête pas là.

Cinq jours plus tard, il utilise une autre technologie, un NAS (Network Attached Storage), et réussit son coup. En trois jours, il télécharge 18 000 fichiers.

Que contiennent ces fichiers "Top Secret" ?

La plainte d'Intel ne détaille pas la nature exacte des documents. Mais l'étiquette "Top Secret" est suffisamment explicite pour inquiéter. Il s'agit de secrets commerciaux et de données confidentielles.

C'est un coup dur pour la sécurité interne d'Intel. L'entreprise, qui a détecté le transfert, a lancé une enquête. Mais l'ingénieur, lui, est devenu un fantôme.

Comment Intel a-t-il réagi ?

Intel a tout tenté. Pendant près de trois mois, l'entreprise a essayé de joindre Luo par téléphone, e-mail, et courriers envoyés à son domicile de Seattle et à une autre adresse à Portland. Zéro réponse.

Face à ce mur, Intel a saisi la justice, accusant Luo de violer la loi sur les secrets commerciaux.

"Luo a refusé ne serait-ce que d'entamer le dialogue avec Intel, et encore moins de rendre les fichiers", précise la plainte.

Est-ce une première pour Intel ?

Non, et c'est bien ce qui inquiète. Ce n'est pas nouveau pour Intel. En 2021, l'entreprise avait déjà poursuivi un autre ingénieur marketing (parti chez Microsoft) qui avait copié 3 900 documents (liés aux processeurs Xeon) sur des clés USB.

Cet ex-employé a récemment été condamné à 34 000 $ d'amende et deux ans de probation.

Foire Aux Questions (FAQ)

Jinfeng Luo a-t-il été arrêté ?

Non. Au moment où Intel a déposé sa plainte, l'ingénieur est introuvable. Il n'a répondu à aucune tentative de contact (téléphone, e-mail, courriers) depuis près de trois mois et s'est volatilisé.

Pourquoi a-t-il été licencié ?

Il faisait partie d'un plan de réduction des coûts massif chez Intel, qui a touché 35 000 employés. Il a reçu sa notification de licenciement le 7 juillet, pour un départ effectif le 31 juillet, après 10 ans de service.

Le premier transfert a échoué, comment a-t-il réussi le second ?

Sa première tentative (le 23 juillet) sur un disque dur externe a été bloquée par les systèmes de sécurité. Sa seconde tentative, cinq jours plus tard, a utilisé un NAS (un serveur de stockage en réseau), qui est un appareil plus sophistiqué, et a réussi à contourner les protections.