Ces dernières années, les doctrines militaires des nations évoluent pour s'adapter aux nouvelles menaces. Chez les grandes puissances, l'obsession des satellites et des drones conduit à redéfinir les logiques d'engagement et de défense qui définissent l'action des armées sur les théâtres d'opération.

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine le démontre : les drones sont désormais un élément essentiel des conflits à venir pour détruire à distance, organiser une résistance sur le terrain ou terroriser militaires et populations par une menace pouvant surgir de nulle part.

Les états-majors anticipent déjà des scénarios dans lesquels des essaims de drones peuvent mener une action concertée en débordant les défenses de l'ennemi. Discrets, facilement remplaçables et évitant d'engager les soldats, ils constituent une nouvelle menace avec laquelle il faudra compter.

Le porte-drones, nouvel outil de l'armée chinoise

Si les armées du monde déploient depuis des années des drones, du minuscule engin d'observation sur le terrain au drone massif évoluant à haute altitude pour obtenir du renseignement ou réaliser une frappe ciblée, la Chine ne manque pas d'idées en la matière.

L'une des plus impressionantes concerne le porte-drones sans pilote Jiu Tian SU-AVE présenté en novembre dernier et qui doit réaliser un vol inaugural durant le mois de juin.

Ce vaisseau mère est capable de loger une centaine de drones pouvant frapper n'importe où tout en se protégeant lui-même des systèmes de défense aérienne en évoluant à 15 000 mètres d'altitude.

Multi-fonctions, il peut aussi embarquer des missiles de croisière sous ses ailes et en soute et les positionner à portée d'une cible, sachant qu'il offrirait une portée de 7000 kilomètres. Le porte-drones mesure 25 mètres d'envergure et peut emporter une charge utile de 6 tonnes.

Moins imposant qu'il n'en a l'air

Selon les médias chinois, le programme a bénéficié de 3 milliards de yuans (370 millions d'euros environ) pour une conception totalement chinoise. Il sera le premier porte-drones à être exploité dans une armée.

Les animations diffusées dans les médias et sur les réseaux sociaux semblent montrer un engin imposant mais ses dimensions le rapprochent en fait du drone Reaper américain (20 mètres d'envergure et 4,5 tonnes de charge utile).

Les drones qu'il embarquera seront donc de petite taille, avec des capacités d'emport limitées, pour de l'observation, de la saturation ou bien de la destruction en les sacrifiant.

Certaines vidéos montrent des drones de type Shahed iraniens tels qu'employés en Ukraine, mais qui seraient trop lourds et imposants pour le Jiu Tian. D'autre animations font sortir des flancs du porte-drones de petits engins de type quadcoptères, sans doute plus proches de la réalité.

L'armée chinoise a développé de multiples drones ces dernières années, de modèles classiques d'observation aux drones furtifs en passant par des drones supersoniques volant à très haute altitude.