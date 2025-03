La constellation Starlink de SpaceX, société dirigée par Elon Musk, est utilisée par l'armée ukrainienne depuis le début du conflit avec la Russie en 2022 pour passer des communications militaires.

La pression mise par l'administration Trump sur le gouvernement ukrainien pour mettre fin aux combats s'est accentuée ces dernières semaines. Les USA ont interrompu le partage de renseignements militaires, affaiblissant les capacités de l'Ukraine à tenir le front et la menace d'une interruption de Starlink plane également, d'autant plus qu'elle a été perçue comme un moyen de forcer des négociations sur un contrat de fourniture de minerais stratégiques.

Ce risque d'interruption de l'accès à Starlink serait un coup redoutable pour l'Ukraine mais il rappelle aussi à l'Europe entière que les Etats-Unis ne sont plus les alliés inconditionnels d'hier.

Starlink, enjeu supranational

De fait, cela impose de chercher des alternatives, ce qui pourrait faire les affaires d'Eutelsat qui dispose de la constellation OneWeb devenue subitement un moyen possible d'échapper à la main-mise des Etats-Unis sur l'espace proche.

Elon Musk a encore passé le week-end à insulter des dirigeants européens, faisant craindre une nouvelle montée des tensions mais, observant peut-être le revirement et la défiance accentuée à son égard, il a également affrmé ne pas avoir l'intention de couper Starlink en Ukraine, "malgré tous mes désaccords avec la politique de l'Ukraine" et tout en rappelant que, sans son réseau de satellites LEO, cette dernière s'effondrerait aussitôt, la Russie étant capable de contrôler ou brouiller à peu près tous les autres réseaux.

Le secrétaire d'Etat Marco Rubio a abondé dans le même sens en affirmant que "personne n'a menacé de couper l'accès à Starlink à l'Ukraine" en réclamant un peu de reconnaissance alors que, sans Starlink, "les Russes seraient actuellement à la frontière polonaise", en réponse à une remarque du ministère polonais Radowlaw Sikorski qui rappelait que son ministère de la Numérisation finançait l'accès à la constellation.

La confiance érodée

Il reste que des discussions sont désormais engagées avec Eutelsat pour pallier un arrêt éventuel de Starlink au-dessus de l'Ukraine, même si cela demanderait un temps d'adaptation que le pays pourrait difficilement supporter.

Les pays européens ont également pris conscience du risque de coupure du réseau Starlink en cas de désaccord profond avec les Etats-Unis ou bien en matière de représailles, ce qui pourrait les amener à éviter de trop s'y attacher et à chercher des alternatives.

Le débat se poursuit en Italie alors que Giorgia Meloni, cheffe du gouvernement, envisageait l'utilisation de Starlink pour supporter les communications militaires italiennes.

Les tensions restent donc vives entre Etats-Unis et Europe sur ces questions. Pendant ce temps, la Russie grignote le front et tente de reprendre autant de territoire que possible avant une éventuelle trève.