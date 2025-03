L'espace est depuis toujours un poste d'observation privilégié pour observer ce qui se passe sur Terre et l'ambition est bien sûr de pouvoir réaliser des prises de vue les plus détaillées possibles.

Les optiques embarquées se sont améliorées au fil des décennies mais elles conservent des limitations obligeant à jongler entre champ de vision et précision. En changeant d'approche, la Chine a testé avec un succès un satellite doté d'un système d'imagerie laser qui s'annonce prometteur.

Le SAL pour une vision d'en haut toujours plus détaillée

Selon le South Morning China Post, le satellite expérimental peut capter les expressions d'un visage humain ou observer des détails de l'ordre de quelques millimètres à une centaine de kilomètres de distance.

Les chercheurs ont publié les résultats de l'expérimentation dans une revue scientifique chinoise. Le test a été réalisé en utilisant un système SAL (Synthetic Aperture Lidar ou Lidar à synthèse d'ouverture) qui permet une reconstitution 3D des objets visés avec une grande fidélité grâce à des lasers quand les radars SAR utilisent des micro-ondes de longueur d'onde plus longue et donc avec une moindre résolution.

Selon l'expérimentation, il est possible d'obtenir à un peu plus de 100 kilomètres de distance une capacité à percevoir des détails de 1,7 mm et de réaliser des mesures de distances avec une précision de 15,6 mm.

Un système optique qui résout certains obstacles

Pour parvenir à un tel résultat, le faisceau laser du lidar est séparé dans un système de micro-lentilles en grille, ce qui permet d'agrandir l'ouverture (et la quantité de lumière entrante) tout en préservant un champ de vision plus large.

De la constellation LEO aux satellites d'observation, la Chine en pointe

L'expérimentation est prometteuse mais elle a été réalisée dans des conditions météo idéales. Il n'est pas sûr que la vue perçante du satellite espion chinois soit aussi efficace dans des conditions plus mitigées.

Cela montre tout de même les progrès rapides en matière d'observation par satellite, un élément toujours crucial pour la surveillance à distance et qui fait partie des outils militaires essentiels.