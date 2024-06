L'armée américaine utilise déjà régulièrement les services de communication par satellite de la constellation Starlink de SpaceX mais elle souhaite également disposer d'une constellation spécifique répondant aux exigences militaires.

Les satellites Starlink montrent d'ailleurs tout leur potentiel dans le conflit opposant l'Ukraine à la Russie mais avec les usages et les limitations d'un service commercial grand public.

La firme SpaceX peut proposer des variantes dotées de caractéristiques spécifiques avec une constellation de satellites Starshield à usage militaire et gouvernemental pour une constellation dont la firme serait le maître d'oeuvre mais pas le gestionnaire.

Vers un réseau dédié de communication militaire par satellite

L'entreprise reste discrète sur ce programme mais il serait financé à hauteur de 1,8 milliard de dollars pour le compte du NRO (National Reconnaissance Office), agence gouvernementale traitant les informations acquises par observation satellite.

Cette constellation Starshield pourra être directement supervisée et contrôlée par le gouvernement américain et les négociations semblent avoir avancé puisque le ministère américain de la défense aurait passé commande de 100 satellites Starshield en vue de constituer une constellation spécifique d'ici 2029 mais dédiée non pas à l'observation mais aux communications.

Starshield serait une version militarisée des satellites Starlink avec des capacités renforcées en matière de lutte contre le brouillage et de cybersécurité et qui permettra de maintenir le contact avec des troupes au sol, en mer ou en l'air.

L'incontournable tendance des constellations LEO

Dans les nouvelles doctrines militaires, les satellites en orbite basse (LEO) sont vus comme plus capables de résister à une menace que les grands satellites en orbite géostationnaire, cibles faciles pour des armements ASAT (anti-satellite) tirés depuis la Terre.

La constellation Starshield ne sera sans doute pas la seule constellation militaire de satellites en orbite basse et d'autres acteurs à venir, comme Amazon et sa constellation Kuiper, devraient être approchés dans un souci de diversification.