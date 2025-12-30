Dès le 1er janvier 2027, la Chine interdira les poignées de porte rétractables sur les nouveaux véhicules, une décision motivée par des accidents mortels où les secours n'ont pu accéder aux victimes.

Cette mesure, qui vise à imposer des mécanismes d'ouverture mécaniques, force des constructeurs comme Tesla et BYD à revoir leurs designs pour privilégier la sécurité sur l'esthétique et l'aérodynamisme.

Le design automobile a souvent été une affaire de compromis entre esthétique, performance et sécurité. Dans cette quête d'optimisation, les poignées de porte encastrées sont apparues comme une solution élégante pour améliorer l'aérodynamisme et offrir une ligne épurée aux véhicules.

En réduisant la traînée, elles promettaient un gain marginal mais réel d'autonomie, un argument de poids sur le marché concurrentiel de la voiture électrique.

Cependant, cette innovation a rapidement montré ses limites lorsque confrontée à des situations d'urgence.

Une décision motivée par des drames humains

La décision des autorités chinoises n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence directe d'une série d'accidents tragiques. Plusieurs collisions mortelles, notamment celles impliquant des Xiaomi SU7 Ultra dans les villes de Chengdu et Tongling, ont mis en lumière une faille critique.

Des témoins et les premiers secours se sont retrouvés incapables d'ouvrir les portières de l'extérieur après que le système électrique du véhicule a été coupé par l'impact. Les occupants, piégés à l'intérieur, n'ont pas pu être extraits à temps.

Ces événements ont cristallisé l'inquiétude du public et des régulateurs. Les enquêtes ont révélé que même lorsque les secours parvenaient à briser les vitres, les mécanismes d'ouverture d'urgence intérieurs, souvent dissimulés et dépendants de l'alimentation électrique, restaient inaccessibles ou inopérants.

Face à ces drames, la question des poignées de porte rétractables est passée du débat esthétique à un enjeu majeur de sécurité publique.

La nouvelle réglementation : un retour au mécanique

Le Ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information (MIIT) chinois a donc tranché. La nouvelle réglementation, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027, impose que tous les véhicules de moins de 3,5 tonnes soient équipés de poignées de porte, intérieures comme extérieures, dotées d'un mécanisme de déverrouillage d'urgence purement mécanique.

Cette exigence garantit que les portes pourront être ouvertes même en cas de panne de courant totale ou de dommages sévères subis lors d'un accident.

Cette directive affecte l'ensemble du marché, y compris les géants locaux comme BYD, mais elle vise particulièrement Tesla, le pionnier et principal promoteur de cette technologie.

Tous les modèles de la marque américaine en sont équipés, ce qui l'obligera à revoir en profondeur la conception de ses véhicules pour continuer à opérer sur le plus grand marché automobile du monde. La firme a déjà indiqué travailler sur un nouveau design, sans toutefois préciser de calendrier.

Des implications qui dépassent les frontières chinoises

Le débat sur la pertinence de ces poignées n'est pas nouveau. Des critiques, comme le président de Great Wall Motors, Wei Jianjun, ont longtemps affirmé que leur contribution à l'efficacité énergétique était minime.

Des études montrent en effet que la réduction du coefficient de traînée se situe entre 0.005 et 0.01, soit une économie d'environ 0.6 kWh aux 100 kilomètres. Un gain jugé négligeable au regard des risques encourus pour la sécurité automobile.

La décision de la Chine pourrait bien créer un effet domino à l'échelle mondiale. Devenue le premier exportateur de voitures au monde, dépassant le Japon, ses normes influencent inévitablement les standards internationaux.

Les constructeurs chinois étendront probablement ces designs conformes à leurs modèles d'exportation pour simplifier la production. Parallèlement, les régulateurs occidentaux, comme la NHTSA aux États-Unis, enquêtent déjà sur des plaintes similaires concernant les véhicules Tesla, où des occupants se sont retrouvés bloqués.

Cette initiative chinoise pourrait donc accélérer l'adoption de réglementations similaires en Europe et en Amérique du Nord, redéfinissant les priorités de l'ingénierie automobile pour les années à venir.