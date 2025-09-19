Les poignées de portière encastrables des véhicules Tesla sont un ajout esthétique reconnaissable et un élément différenciant par rapport aux véhicules thermiques traditionnels mais elles peuvent aussi se révéler un redoutable piège.

Après des rapports inquiétants évoquant des passagers, parfois des enfants, coincés dans l’habitacle à cause d’une panne du système électrique ou lors d’un accident, le leader californien de la voiture électrique se mobilise.

Une enquête vient d'ailleurs être lancée outre-Atlantique à propos des Tesla Model Y, poussant le groupe à dévoiler ses plans pour une nouvelle génération de poignées visant à simplifier les sorties d’urgence.

Pourquoi Tesla doit repenser ses poignées de porte

Depuis la naissance de ses premiers modèles, Tesla a fait des choix radicaux en matière de design. Les poignées affleurantes symbolisent l’avant-garde technologique de la marque, combinant look épuré et automatisation à outrance.

Or, ce raffinement esthétique s’est retourné contre le constructeur : plusieurs incidents graves sont venus entacher son image, à commencer par le rapport d’une centaine de cas de passagers bloqués à l’intérieur, parfois dans des situations critiques, selon une enquête de Bloomberg.

Les poignées affleurantes fonctionnant électriquement, une panne du système électrique du véhicule, notamment à la suite d'un accident de la route, les rend inopérantes et des personnes à l'extérieur ne peuvent extraire des passagers coincés à l'intérieur.

Il existe bien un mécanisme de déverrouillage non électrique à l'intérieur de l'habitacle mais il n'est pas toujours connu ou bien appréhendé dans la panique d'une situation d'urgence.

« La localisation du système d’ouverture manuelle reste difficile à identifier sous stress, surtout pour les non-initiés ou les enfants seuls », soulève l’investigation.

La pression s’est accentuée quand la NHTSA (l’agence américaine de sécurité routière) a ouvert une investigation concernant environ 174 000 Model Y. Des familles américaines, et même des témoins d’accidents, pointent du doigt la dangerosité potentielle de ces poignées high-tech.

À l’origine de la refonte : plaintes d’utilisateurs et enquête fédérale

Le déclic vient avant tout de la multiplication des témoignages. Aux États-Unis mais aussi en Chine, des parents ont rapporté que leurs enfants étaient restés coincés à bord du Model Y après la défaillance du système électronique.

Tesla s'est donc penchée sur la question et a été conçu de nouvelles poignées de portière pouvant désormais s'activer en toutes circonstances, même en cas de panne électrique.

L’annonce n’est pas anodine : en combinant déclencheur manuel et électronique via un seul bouton, Tesla tente de répondre à la fois aux attentes du marché et aux exigences réglementaires. L'initiative anticipe aussi d’éventuelles nouvelles lois, notamment en Chine, visant à limiter ou interdire les poignées cachées pour des raisons de sécurité.

Quels changements pour les futures Tesla ?

Jusqu’à présent, la marque proposait un système manuel séparé, souvent discret, à l’intérieur de ses modèles. Demain, l'ouverture manuelle et l’électronique seront intégrées pour une manipulation simplifiée en situation de stress.

Ce changement s’effectuera en priorité sur les nouveaux véhicules, sans certitude sur une potentielle adaptation des anciens modèles.

Cette décision démontre l'évolution des attentes en matière de sûreté des véhicules électriques. Sous la pression d’enquêtes et face à la viralité des témoignages sur les réseaux sociaux, le pionnier californien est bien forcé d'écouter les usager s'il ne veut pas dégrader un peu plus son image de marque.

Certains experts suggèrent déjà que la prochaine génération pourrait aller plus loin en intégrant de nouveaux capteurs ou indicateurs lumineux guidant instinctivement les passagers vers la sortie, même en cas de coupure générale.