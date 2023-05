Tandis que les regards sont tournés vers l'exploration spatiale et les autres planètes du système solaire, on ne sait pas encore tout de la composition de notre propre Terre.

Des études récentes ont mis en évidence une nouvelle couche dans le noyau de la Terre tandis que le manteau n'a sans doute pas dit son dernier mot, comme en témoignent les indices de montagnes géantes et d'océans cachés dans les entrailles de la Terre.

Dans un nouvel effort d'exploration des strates se cachant sous nos pieds, la Chine vient de lancer le forage de l'un des plus profonds trous au monde. Avec un projet cherchant à atteindre une profondeur de 11 100 mètres, il n'atteindra pas le record du forage russe de Kola, en Sibérie (plus de 12 500 mètres) mais il sera assurément le plus impressionnant de l'Empire du Milieu.

Le forage du trou de plus de 10 000 mètres en Chine (credit : Xinhua News Agency)

Le forage devrait traverser plus de 10 strates de roche et atteindre une zone ramenant au Crétacé avec des roches vieilles de 65 à 145 millions d'années. Le forage, hautement technique et nécessitant 2000 tonnes d'équipement, doit permettre d'en savoir plus sur ce qui se passe plus en profondeur dans la croûte continentale et apporter de nouvelles connaissances dans plusieurs domaines scientifiques et techniques.

Améliorer les connaissances sur les profondeurs de la Terre

Le forage est tenté dans la région autonome Ouïghoure du Xinjiang, dans la partie nord-ouest représentée par le bassin fluvial du Tarim. Pour Sun Jinsheng, membre de l'académie d'ingénierie de Chine, la difficulté technique du forage revient à "manoeuvrer un gros camion sur deux fins câbles d'acier".

L'agence Bloomberg rappelle que l'exploration des profondeurs de la Terre a été mentionnée comme projet porteur par le président Xi Jinping lors d'un discours devant les scientifiques du pays en 2021.

Ce type de recherche apporte des connaissances en géologie, en recherche de ressources minérales et énergétiques et en gestion de risques associés à des catastrophes naturelles comme des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques.