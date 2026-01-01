Une étude publiée dans la revue Aging et menée par des scientifiques du King's College London apporte un éclairage nouveau sur les bienfaits potentiels du chocolat noir.

Les travaux, portant sur deux cohortes européennes totalisant plus de 1 600 individus, révèlent qu'un composé chimique clé du cacao, la théobromine, est associé à un âge biologique visiblement plus jeune.

Comment ce lien a-t-il été découvert ?

Les scientifiques ont mesuré les niveaux de théobromine dans le sang des participants et les ont comparés à des marqueurs précis de l'âge biologique. Ces indicateurs, basés sur des modifications chimiques de l'ADN, permettent d'estimer l'âge réel des cellules et des tissus.

Les résultats ont montré que les personnes avec les concentrations les plus élevées de théobromine présentaient un âge biologique plus faible que leur âge chronologique.

Pour l'analyse, deux outils principaux ont été utilisés : l'horloge épigénétique GrimAge et une estimation de la longueur des télomères. Les télomères sont des capuchons protecteurs situés à l'extrémité de nos chromosomes, et leur raccourcissement progressif est un signe bien connu du vieillissement cellulaire.

La théobromine est-elle le seul composé actif ?

Afin de s'assurer de la spécificité de leur découverte, l'équipe de recherche a également analysé d'autres métabolites présents dans le cacao et le café.

L'association positive avec un ralentissement du vieillissement s'est révélée propre à la théobromine, même après avoir ajusté les modèles pour d'autres facteurs tels que le poids et le tabagisme.

À noter par ailleurs que la théobromine est aussi connue pour être toxique pour les chiens.

Faut-il donc consommer plus de chocolat noir ?

Malgré les résultats prometteurs, les chercheurs appellent à la prudence. Il ne s'agit pas d'une incitation à une consommation accrue de chocolat noir qui contient également du sucre et des matières grasses.

Afin de confirmer si la théobromine peut activement ralentir le vieillissement et pour comprendre si elle agit seule ou en synergie avec d'autres composés du cacao, d'autres recherches supplémentaires seront nécessaires.