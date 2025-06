Le cholestérol. C'est cet ennemi silencieux qui menace nos artères. Des millions de personnes prennent des médicaments tous les jours pour le contrôler, sans toujours y parvenir. Et si une nouvelle pilule, simple et pratique, venait de changer la donne ? Une étude internationale d'envergure, menée par l'université Monash en Australie, vient de révéler les résultats spectaculaires d'un nouveau traitement très prometteur.

Qu'est-ce que l'Obicetrapib, ce nouveau médicament ?

Son nom est Obicetrapib. C'est une nouvelle pilule expérimentale, à prendre une seule fois par jour, conçue pour faire baisser drastiquement les niveaux de "mauvais" cholestérol chez les patients à haut risque de crise cardiaque ou d'AVC. Sa particularité est qu'elle a été testée sur des personnes qui étaient déjà au maximum des traitements existants (comme les statines), mais pour qui cela ne suffisait pas. C'est donc un nouvel espoir pour les patients qui se trouvaient dans une impasse thérapeutique.

Quelle est son efficacité selon les derniers essais ?

Les résultats sont impressionnants. L'étude de phase 3, baptisée BROADWAY, a été menée sur plus de 2 500 personnes et ses conclusions ont été publiées dans le prestigieux New England Journal of Medicine. Chez les patients prenant l'Obicetrapib, les chercheurs de l'université Monash ont observé :

Une réduction du cholestérol LDL (le "mauvais") de plus de 32%.

Une réduction de la lipoprotéine(a) ou Lp(a) de plus de 33%.

Cette deuxième baisse est particulièrement importante. La Lp(a) est un facteur de risque génétique du cœur, très difficile à traiter avec les médicaments actuels. Le professeur Stephen Nicholls, qui a dirigé l'étude, le confirme : "Obicetrapib offre une nouvelle option prometteuse – non seulement il a abaissé le cholestérol LDL de plus de 30%, mais nous avons aussi vu une réduction de la Lp(a)".

Quand ce traitement pourrait-il être disponible ?

Il faudra encore être patient. Bien que ces résultats de phase 3 soient une étape majeure, le chemin vers une mise sur le marché est encore long. Les chercheurs soulignent que l'étude a mesuré les niveaux de cholestérol, mais pas encore l'impact direct sur le nombre de crises cardiaques ou d'AVC. Des études de suivi à plus long terme sont donc nécessaires pour confirmer l'efficacité et la sécurité du médicament avant qu'il puisse être approuvé par les autorités sanitaires et prescrit par les médecins. Mais un nouvel outil de valeur dans la lutte contre les maladies cardiaques est en vue.

Pour aller plus loin.



Qu'est-ce que le cholestérol LDL et la Lp(a) ?

Le cholestérol LDL est surnommé le "mauvais cholestérol". En excès, il peut s'accumuler dans les artères, former des plaques et augmenter le risque de crise cardiaque ou d'AVC. La lipoprotéine(a), ou Lp(a), est une autre particule grasse dans le sang, dont le niveau est largement déterminé par la génétique. Un taux élevé de Lp(a) est un facteur de risque majeur et indépendant de maladie cardiaque.

Ce médicament est-il sûr ?

D'après les résultats de l'étude menée sur plus de 2 500 personnes, l'Obicetrapib a été "bien toléré" par les participants. Cela suggère un bon profil de sécurité, mais celui-ci devra être confirmé par des études à plus long terme avant une éventuelle commercialisation.

Qui a mené cette étude ?

C'est une grande étude internationale qui a été dirigée par la prestigieuse université Monash en Australie, et plus particulièrement par le professeur Stephen Nicholls, directeur de son Institut du Cœur. Les résultats ont été jugés suffisamment importants pour être présentés lors d'un grand congrès européen et publiés dans le *New England Journal of Medicine*.