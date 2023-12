À partir du 4 janvier prochain, Google commencera à tester une fonctionnalité dénommée Tracking Protection pour son navigateur Chrome sur ordinateur et Android. L'objectif de cette protection contre le pistage entre les sites est de retreindre par défaut leur accès aux cookies tiers.

Pour le début de l'année 2024 et dans le cadre d'un processus de sélection aléatoire, le déploiement de Tracking Protection concernera 1 % des utilisateurs de Google Chrome dans le monde. Le cas échéant, une notification informera l'utilisateur lors de l'ouverture du navigateur.

De manière temporaire et si des problèmes se produisent pendant la navigation, Chrome permettra de réactiver les cookies tiers pour un site spécifique. Cette réactivation temporaire pourra se faire depuis une icône en forme d'œil située à droite de la barre d'adresse.

Sous haute surveillance

Ce test sera une mise en bouche avant la suppression des cookies tiers pour l'ensemble des utilisateurs de Google Chrome dans le courant du deuxième semestre 2024. L'approche est progressive pour résoudre d'éventuels soucis et répondre à des préoccupations de l'autorité britannique de la concurrence.

La Competition and Markets Authority surveille de près la fonctionnalité Tracking Protection de Google. Elle fait partie de l'initiative au long cours Privacy Sandbox de Google pour éliminer les cookies tiers dans le navigateur web le plus populaire au monde, tout en livrant des alternatives à leur usage.

Une crainte est une entrave à la concurrence dans le domaine de la publicité en ligne où Google est un acteur de poids. La Commission européenne est également sur le qui-vive. Selon Reuters, des annonceurs estiment que la disparition des cookies tiers dans Chrome va limiter leur capacité à recueillir des informations pour la personnalisation des publicités, et va " les rendre dépendants des bases de données d'utilisateurs de Google. "

Une forme de ciblage publicitaire moins intrusif

Google écrit " qu'avec Tracking Protection, Privacy Sandbox et toutes les fonctionnalités lancées dans Chrome, nous continuerons à travailler pour créer un Web plus privé que jamais et universellement accessible à tous. "

Via des API comme Protected Audience, Topics et Attribution Reporting citées en exemple et mises à disposition des éditeurs de sites, Privacy Sandbox doit proposer une solution pour se passer d'un identifiant d'utilisateur entre les sites ou les applications.

" La plateforme Privacy Sandbox agrège, limite ou brouille (ndlr : bruit statistique) les données fournies aux utilisateurs afin d'empêcher la ré-identification de l'utilisateur. " Google a toutefois du mal à faire consensus avec la Privacy Sandbox, y compris pour d'autres navigateurs basés sur Chromium.