Changer de navigateur sur un iPhone a longtemps été synonyme de casse-tête ou de nouveau départ. Pour les adeptes de l'écosystème Google, adopter Chrome sur iOS signifiait souvent abandonner son historique et ses mots de passe Safari, ou se lancer dans une synchronisation complexe via un ordinateur. Cette époque semble désormais révolue grâce à une mise à jour.

Comment fonctionne cette nouvelle importation guidée ?

La solution de Google est originale : il s'agit d'accompagner l'utilisateur dans les démarques. Face au verrouillage des données de Safari par Apple pour des raisons de confidentialité, Chrome ne peut pas piocher directement les informations. La nouvelle fonctionnalité guide donc l'utilisateur pas à pas pour contourner cette restriction de manière tout à fait légitime.

Il faut d'abord se rendre dans les Réglages de l'iPhone, puis dans la section Safari pour sélectionner "Exporter les données de navigation". Une fois cette action effectuée, un fichier ZIP contenant vos précieuses données est créé. Il suffit alors de retourner dans les paramètres de Chrome, de choisir la nouvelle option "Importation depuis Safari" et de sélectionner ce fichier. Chrome s'occupe du reste, de l'analyse à l'intégration.

Quelles données sont transférées et comment la sécurité est-elle assurée ?

L'outil prend en charge l'essentiel de ce qui fait la valeur d'un navigateur : les favoris, l'historique de navigation et, surtout, les mots de passe enregistrés. Avant de finaliser l'opération, Chrome affiche un aperçu détaillé de ce qui sera importé, garantissant une transparence totale. L'utilisateur garde ainsi le plein contrôle et doit donner sa confirmation finale pour lancer le transfert des données.

Google a également pensé à l'aspect sécurité. Le fichier ZIP que vous créez contient des informations très sensibles. Une fois l'importation terminée sur votre iPhone, Chrome affiche une alerte et propose de supprimer ce fichier en un seul clic. C'est une mesure cruciale pour éviter de laisser traîner des données personnelles vulnérables sur son appareil.

Pourquoi ce changement est-il si important pour les utilisateurs ?

Jusqu'à présent, la friction était le principal obstacle à la migration. Cette nouvelle fonctionnalité, actuellement en test dans la version bêta de Chrome 145, change radicalement la donne. Elle rend le passage de Safari à Chrome non seulement possible, mais surtout extrêmement simple et rapide, sans plus nécessiter d'ordinateur comme intermédiaire.

C'est une manœuvre stratégique qui vise directement la position dominante de Safari sur iOS. En levant cette barrière technique majeure, Google espère convaincre un plus grand nombre d'utilisateurs de franchir le pas et d'adopter son écosystème de manière plus complète sur les appareils Apple. Le déploiement grand public est attendu avec la version stable de Chrome 145.

Foire Aux Questions (FAQ)

Faut-il encore un ordinateur pour transférer ses données Safari vers Chrome ?

Non, c'est le principal avantage de cette nouvelle fonctionnalité. Tout le processus, de l'exportation des données depuis Safari à leur importation dans Chrome, se déroule directement sur l'iPhone, sans aucune intervention extérieure.

Ce processus est-il sécurisé pour mes mots de passe ?

Oui. Le transfert s'effectue localement via un fichier que vous contrôlez. De plus, Chrome vous incite fortement à supprimer ce fichier contenant vos informations sensibles dès que l'importation est terminée, renforçant la protection de vos données.

Quand cette fonctionnalité sera-t-elle disponible pour tout le monde ?

La fonctionnalité est actuellement en phase de test dans la version bêta de Chrome 145. Elle devrait être déployée pour tous les utilisateurs lors de la sortie de la version stable de cette mise à jour, probablement dans les prochaines semaines.