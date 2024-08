Sous la pression du DMA (Digital Markets Act) en vigueur en Europe, Apple est contrainte de modifier certains aspects de ses écosystèmes fermés iOS et iPadOS présents à bord de ses smartphone iPhone et tablettes tactiles iPad.

Au terme d'un bras de fer juridique, la firme californienne a dû se résoudre à accepter la possibilité de laisser émerger des portails d'application autres que l'App Store, ce qu'elle avait toujours refusé, officiellement pour des questions de sécurité.

Pour rester sur les marchés européens, elle doit toutefois se conformer aux nouvelles règles visant à offrir plus de choix aux consommateurs et elle été forcée de céder du terrain sur plusieurs points.

Supprimer des applications Apple pour mettre des alternatives

Dans une note adressée aux développeurs, Apple indique prévoir des changements d'ici la fin de l'année dans ses systèmes d'exploitation iOS 18 et iPadOS 18 européens.

La firme indique que les utilisateurs auront désormais la capacité de supprimer les applications App Store, Messages, Camera, Photos et Safari pour les remplacer par les applications de leur choix s'ils le souhaitent.

Seules les applications Réglages et Téléphone ne pourront pas être supprimées car essentielles au fonctionnement des appareils.

Sous la contrainte du DMA, Apple avait déjà été obligée de laisser aux utilisateurs européens le choix du navigateur Web par défaut à la première ouverture de Safari après avoir dû mettre en place un cadre pour permettre l'émergence de portails d'applications alternatifs et le sideloading d'applications iOS / iPadOS.

Epic, en lutte contre Apple depuis des années sur ce point, en a profité pour lancer récemment son propre portail Epic Games Store sur iOS et Android débarrassé de la contrainte des commissions versées à Apple et Google tout en réintroduisant une version de son jeu phare Fortnite destinée aux iPhone.

Ouverture vs sécurisation

Apple continue de traîner des pieds pour adapter son écosystème aux exigences européennes et fait valoir des problématiques de sécurité pour les utilisateurs en élargissant les points d'accès.

C'est aussi au nom de cette fragilisation de la sécurité qu'Apple va retarder la mise à disposition de son environnement Apple Intelligence en Europe sur les iPhone sous iOS 18.

De même, les navigateurs Web alternatifs sur iOS et iPadOS ne seront autorisés que sous réserve du respect d'un certain nombre d'obligations en matière de sécurité et de confidentialité.