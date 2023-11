En préversion depuis l'été dernier, le nouveau Chrome Web Store est désormais officiellement ouvert à tous. Une refonte qui lui permet d'adopter une apparence bien plus moderne.

Avec un certain retard en la matière, le nouveau Chrome Web Store s'inspire du langage de design Material You. À l'aspect plus minimaliste et aéré, il facilite la navigation pour trouver des extensions et des thèmes. La barre de recherche est repositionnée en haut à droite de l'écran.

Google souligne une nouvelle palette de couleurs, des styles de cartes actualisés et une lisibilité accrue des icônes pour mieux s'intégrer à l'aspect général de Google Chrome… qui vient lui-même de profiter d'un relooking en marge de ses 15 ans.

Le Chrome Web Store se met à la page

De nouvelles catégories d'extensions font leur apparition. Inévitablement, des extensions dites optimisées par l'IA ont droit à une mise en lumière particulière, mais il existe aussi désormais une catégorie spécifique pour le shopping.

Pour la personnalisation, des extensions sont proposées sur la base de centres d'intérêt et en fonction d'extensions ayant déjà été téléchargées. Selon des choix éditoriaux, des extensions récemment lancées ont en outre droit à un coup de projecteur, tandis que des collections regroupent des extensions autour de thématiques.

Il n'y a certes pas de révolution, mais l'ancien Chrome Web Store détonnait par rapport à l'apparence des autres produits et services de Google.