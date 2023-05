Cdiscount nous propose une sélection de Chromebook à prix FRA-CAS-SÉS ! En effet, il est possible d'acquérir ce genre d'appareil pour moins de 100 € !

Commençons par le PC portable Chromebook Lenovo IdeaPad 3 14M836. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 14" HD à une définition de 1366 x 768 px. Il est propulsé par un processeur MT8183 couplé à 4 Go de mémoire vive (RAM). Il affiche 64 Go de stockage de type eMMC et affiche une autonomie de 16 heures.

Ce PC portable Chromebook Lenovo IdeaPad 3 14M836 est proposé à seulement 99,99 € au lieu de 299 € avec une ODR de -50 €.

Il était affiché dernièrement en promotion à 179,99 €, puis vient de passer depuis 16h ce mercredi à 149,99 € pour une vente flash exceptionnelle. C'est le prix que vous aurez à payer, mais vous bénéficierez ensuite d'une offre de remboursement de 50 €, ce qui amènera au final le prix de ce chromebook à seulement 99,99 €. La livraison est gratuite sous 72 heures.





Et d'autres Chromebook sont en promo avec des ODR de 50 € et de 80 € , comme :

Toutes les offres sont disponibles sur cette page dédiée du site Cdiscount.





Et n'oubliez pas de consulter nos offres sur les téléphones DOOGEE en promotion ainsi que les meilleurs bons plans du jour avec des aspirateurs balais, écran PC, chaises gaming, etc. à prix réduit.