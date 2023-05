DOOGEE est une marque connue pour ses smartphones incassables. Étant renforcés dans la conception, ils ne craignent ni le chaud, ni le froid. Que vous soyez dans un désert de sable ou au fin fond du cercle arctique, ces mobiles étanches n'auront aucun souci pour répondre à vos demandes.

Commençons avec le smartphone DOOGEE S100. Ce mobile est doté d'un écran de 6,58" HD+ à un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il est propulsé par un SoC Helio G99 couplé à 20 Go de mémoire vive (RAM). Côté photo, il intègre un triple capteur arrière, dont un principal de 108 MP, un deuxième de 20 MP ainsi qu'une caméra de vision nocturne. À l'avant, une encoche est ouverte pour une lentille de 32 MP. Ce smartphone, jugé incassable, est doté d'une batterie grand format de 10800 mAh, qui vous donnera une autonomie de plusieurs jours. Ses 256 Go de stockage vous permettront de stocker tout ce dont vous avez besoin.

Ce smartphone DOOGEE S100 est vendu 357,19 € chez Amazon. La livraison est gratuite sous 24 heures.





Continuons avec le smartphone DOOGEE VMAX 5G. Cet appareil est doté d'un écran de 6,6" FHD+ à un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il est propulsé par un SoC MediaTek Dimension 1080 couplé à 20 Go de mémoire vive (RAM) et une capacité de stockage de 256 Go. Le mobile intègre, à l'arrière, une triple caméra dont un capteur principal de 108 MP, un ultra grand-angle de 16 MP et une caméra de vision nocturne de 20 MP. Notons qu'à l'avant est présent un capteur de 32 MP pour les selfies. Ce téléphone incassable est alimenté par une batterie colossale de 22 000 mAh qui lui octroie une autonomie de 10 jours en utilisation classique.

Ce smartphone DOOGEE VMAX 5G est vendu 482,99 € au lieu de 579,99 € avec le coupon vendeur sur Amazon. La livraison est offerte, le lendemain chez vous.





Enchainons avec le smartphone DOOGEE V30. Ce mobile incassable, compatible 5G, est équipé d'un écran de 6,6" FHD+ à un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il intègre un processeur MediaTek Dimension 900 couplé à 15 Go de mémoire vive et de 256 Go de stockage. Le téléphone portable est doté d'un module photo à triple caméra (108 MP, 20 MP et 16 MP) à l'arrière et une caméra frontale de 32 MP. Sa batterie de 10800 mAh affiche une autonomie de 960 heures en veille.

Ce smartphone DOOGEE V30 est proposé au prix de 439,99 € au lieu de 549,99 € avec le coupon vendeur sur Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain.





