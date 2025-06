L'obsession de Google pour l'intelligence artificielle n'épargne pas ChromeOS et la gamme d'ordinateurs portables Chromebook équipés de ce système d'exploitation singulier. En particulier, les Chromebook Plus qui sont des modèles aux caractéristiques techniques plus haut de gamme.

L'ensemble des Chromebook Plus monte en grade avec des outils IA pour la plupart directement intégrés dans ChromeOS. L'objectif affiché est de faciliter davantage les tâches du quotidien.

Des nouveautés IA pour tous les Chromebook Plus

Une fonction « Select to search with Lens » permet de lancer une recherche visuelle sur n'importe quel élément à l'écran, à la manière de ce qui existe sur les smartphones avec « Circle to Search ». En effectuant un appui long sur le lanceur d'applications ou depuis l'outil de capture d'écran, le curseur se transforme en un outil de sélection.

« Text Capture » extrait le texte d'une image pour le rendre modifiable, et peut même créer un événement dans Google Agenda si le texte détecté est une date et une heure. Avec une liste d'ingrédients dans une photo de recette, une liste de courses est générée dans Google Docs.

La fonction « Help me read » peut simplifier et résumer un texte long pour le rendre plus accessible à tous. Une touche « Quick Insert » ouvre une interface permettant d'insérer rapidement des photos ou des émojis. Elle bénéficie d'une génération d'images par IA.

Les nouveautés IA sont combinées à l'offre de 12 mois au forfait Google AI Pro pour tout achat d'un Chromebook Plus, avec également 2 To de stockage cloud.

Un Chromebook Plus de Lenovo en porte-étendard

Google met en outre en avant la disponibilité outre-Atlantique d'un Lenovo Chromebook Plus 14 qui embarque un processeur MediaTek Kompanio Ultra. Ce dernier est qualifié de « puce ARM la plus puissante jamais intégrée à un Chromebook ».

Une unité de traitement neuronal (NPU) est capable d'effectuer 50 000 milliards d'opérations par seconde (50 TOPS). De quoi faire tourner des modèles d'IA directement sur l'appareil qui profite de deux fonctionnalités exclusives. La retouche photo IA depuis l'application Galerie et le regroupement intelligent d'onglets et de documents ouverts selon les tâches en cours.

Avec écran OLED de 14 pouces (1920 x 1200 pixels), ce Chromebook Plus avec connectivité Wi-Fi 7 annonce une autonomie de jsuqu') 17 heures, ainsi que la prise en charge du Dolby Atmos. Une première dans le genre pour un Chromebook Plus.