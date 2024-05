Avec Acer, Asus, HP ou encore Lenovo, la gamme d'ordinateurs portables Chromebook équipés de ChromeOS dispose d'une catégorie Chromebook Plus. Ces modèles répondent à des caractéristiques techniques plus haut de gamme pour permettre l'exploitation de fonctionnalités avancées.

Sur Chromebook Plus, Google annonce la disponibilité de nouvelles fonctionnalités d'IA générative sous l'égide de Gemini. Par ailleurs, les nouveaux utilisateurs de Chromebook Plus bénéficient de 12 mois d'abonnement sans frais à Google One AI Premium.

L'abonnement Google One AI Premium comprend notamment l'accès à Gemini Advanced, 2 To de stockage en ligne et Gemini dans Docs, Sheets, Slides et Gmail. Il est habituellement facturé 21,99 € par mois (essai gratuit de 2 mois).

Gemini à la rescousse

Parmi les nouveautés d'IA générative avec Chromebook Plus, il y a " M'aider à écrire " (Help me write) pour l'aide à la rédaction de contenus textuels via un simple clic droit, la génération de fonds d'écran et arrière-plans d'appel vidéo, la retouche magique (Magic Editor) sur Google Photos.

Une icône Gemini s'ajoute directement sur l'écran d'accueil et la barre d'applications afin de faciliter l'accès à l'agent conversationnel IA. Ce dernier sera ainsi toujours prêt pour apporter son aide dans l'accomplissement de diverses tâches.

Dans le courant de l'année, le Chromebook Plus profitera de " M'aider à lire avec Gemini " (Help Me read with Gemini) pour des résumés de sites web ou documents PDF via un clic droit, ainsi que la possibilité de poser des questions en rapport, le contrôle avec le visage et les gestes grâce à l'IA découlant d'une intégration du projet d'accessibilité Gameface à ChromeOS.

Sans NPU pour le traitement IA

À souligner que contrairement à un Copilot+ PC du côté de Microsoft, un Chromebook Plus ne dispose pas d'un NPU (Neural Processing Unit) pour le traitement spécialisé de tâches d'IA. Il faut ainsi s'en remettre au CPU et au GPU, sans oublier le cloud.