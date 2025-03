Absent de la première mise à jour de 2025 pour le Chromecast avec Google TV, mais promis de longue date, Android 14 est désormais déployé. L'appareil peut ainsi passer d'Android 12 à Android 14 (Android TV 14).

Estampillée UTTC.241218.004, la mise à jour logicielle d'environ 800 Mo comprend également la prise en charge de « Find My Remote » (Trouver ma télécommande) et du bouton personnalisable pour la télécommande vocale Google TV Streamer qui est compatible.

En plus d'une stabilité accrue et d'améliorations non détaillées, il est aussi fait mention d'un niveau de correctif de sécurité Android de janvier 2025. Il était auparavant bloqué à novembre 2024.

L'ultime mise à jour majeure ?

Le Chromecast avec Google TV (4K) avait été lancé avec Android TV 10 et a par la suite été mis à niveau vers Android TV 12, tandis que le Chromecast avec Google TV (HD) a été introduit avec Android TV 12 pré-installé.

Le Chromecast avec Google TV (4K) doit recevoir des mises à jour de sécurité jusqu'à la fin du mois de septembre 2025. Le Chromecast avec Google TV (HD) doit bénéficier de mises à jour de sécurité jusqu'à fin septembre 2027.

Il est peut-être préférable d'attendre un peu avant d'appliquer la mise à jour firmware UTTC.241218.004. Des utilisateurs signalent des bugs, dont pour l'utilisation d'un périphérique de stockage amovible afin de récupérer les données de l'appareil et y importer des fichiers.