Cela fait maintenant plusieurs jours que les appareils Chromecast de 2e génération et Chromecast Audio sont inutilisables. Un message alerte sur un appareil non fiable qui n'a pas pu être vérifié et laisse entendre un firmware obsolète.

Certes, il s'agit d'appareils Chromecast anciens, mais l'heure n'est pas encore venue de les mettre au rebut et Google n'avait fait aucune annonce particulière d'une dépréciation. En début de semaine, Google a communiqué sur un problème émergent, en soulignant travailler sur sa résolution.

La communication de Google a quelque peu évolué pour indiquer que la cause du problème affectant les appareils Chromecast de 2e génération et Chromecast Audio a été identifiée. Pour autant, le correctif se fait toujours attendre.

Google comprend votre frustration...

Pour les utilisateurs concernés, Google envoie désormais un e-mail. « Nous nous excusons pour ce problème et nous comprenons votre frustration. Nous travaillons à déployer un correctif dès que possible. […] Nous vous remercions pour votre patience pendant que nous résolvons ce problème. »

Toujours pas de date pour le correctif salvateur et Google renvoie vers la page de la communauté Nest pour se tenir au courant de l'évolution de la situation.

Une recommandation reste d'actualité, à savoir de ne pas procéder à une réinitialisation des appareils affectés par le bug, et dans l'espoir vain que le rétablissement de la configuration d'usine apportera une solution. Le cas échéant, la reconfiguration de l'appareil pourrait tourner à la prise de tête.