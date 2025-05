La voiture électrique Citroën AMI accessible au permis AM (équivalent cyclomoteurs, à partir de 14 ans) a conquis bien des lycéens (et leurs parents) au point de créer des difficultés de stationnement aux abords des établissements.

Elle constitue aussi une solution de déplacement pratique pour de petits trajets comme véhicule d'appoint et sans émissions. A l'approche de l'été, elle connaît une évolution avec l'introduction de la Citroën AMI Buggy qui intège la gamme de la Nouvelle AMI au profil légèrement redessiné mais toujours sur sa symétrie avant/arrière.

AMi Buggy, les cheveux au vent

Les feux sont remontés au niveau du pare-brise pour une façade plus expressive, le logo est redessiné et les rondeurs laissent place à des arêtes et des bumpers pour un style plus acéré.

Avec le restylage, de nouveaux packs couleur sont proposées pour personnaliser le véhicule : Ami Spicy, Ami Icy et Ami Minty joueront sur les touches de couleur apportées ici et là, avec des accessoires à monter soi-même.

Cette version Buggy existait déjà mais en édition limitée et Citroën veut désormais la démocratiser en surfant toujours sur le concept de micro-mobilité douce et accessible, le côté baroudeur en plus avec sa capote et ses arceaux en guise de portières mais pouvant être bâchées quand le temps n'est pas de la partie.

Rien de tel pour s'offrir une belle sensation de liberté qui n'est pas sans rappeler celle de la Méhari et le design profite de la refonte de la Nouvelle Ami, d'un becquet et de jantes aciers de 14 pouces avec finition dorée, tout comme le logo Citroën redessiné à l'avant.

Des configurations AMI pour différents scénarios et usages

Pour aller encore plus loin dans la personnalisation, l'AMI Buggy peut accueillir un pack AMI Buggy Palmeira jouant sur l'assortiment d'accessoires de couleur jaune (boites de rangement, tapis de sol, filet de séparation, support pour smartphone et My Connect Box pour relier le véhicule au smartphone) et l'ajout d'Andy, petite mascotte robotique à installer sur le tableau de bord.

Citroën veut aussi séduire les professionnels avec un kit cargo modulable qui pourra servir par exemple pour la livraison du dernier kilomètre en réassignant la place passager à un espace de chargement avec un volume de 200 litres, portant le total de chargement à 340 litres, le tout étant repliable pour récupérer la place passager lorsqu'il n'est pas utilisé.

Enfin, le constructeur a imaginé une configuration AMI for All cette fois destinée aux personnes à mobilité réduite. Conçue avec le spécialiste des transformations de véhicules pour personnes en situation de handicap PIMAS, elle offre une empreinte au sol réduite et facilite les manipulations de fauteuils roulants et l'accès à bord.

A bord, des systèmes de sangle aident la personne à s'installer à bord tandis que le pilotage du véhicule est aidé par une boule au volant et un système de levier mécanique pour gérer accélérateur et frein, en plus du pédalier toujours fonctionnel.

Citroën met un point d'honneur à rester sous la barre des 10 000 € pour ses nouveaux modèles. La Nouvelle Ami débutera à 7 990 € ou à 8 390 € avec pack couleur.

De son côté, l'Ami Buggy sera disponible à partir de 9 590 € tandis que sa variante Ami Buggy Palmeira débutera à 9 990 €. Les modèles seront disponibles à la commande à partir du 6 mai 2025.