Pour concevoir un premier véhicule électrique à 20 000 €, ils auraient pu faire cause commune mais ont finalement décidé de suivre chacun leur propre voie. Renault développe une Twingo électrique pour continuer de surfer sur ses gammes emblématiques et Volkswagen prépare un modèle VW ID.1 qui étendra sa gamme existante jusque sur l'entrée de gamme.

Malgré les difficultés du marché automobile européen et un rythme d'adoption décevant pour les véhicules électriques sur le Vieux Continent, le constructeur allemand y croit toujours et espère lancer un véhicule qui pourrait toucher un plus large public en 2027.

VW ID.1 : y a-t-il de la place pour une petite citadine électrique ?

Volkswagen devrait ainsi dévoiler un premier concept car dès le mois de mars 2025 et la firme en présente dès à présent un premier aperçu qui montre déjà un peu de l'avant du véhicule avant une ligne très rectangulaire des phares et une calandre semblant assez droite surmontée d'un capot assez peu incliné.

En éclaircissant l'image, on peut distinguer la mention ID.One en guise de plaque d'immatriculation.

La Volkswagen ID.1 devrait profiter de la plate-forme électrique MEB mais dans une version remaniée pour s'accommoder des coûts plus serrés du véhicule. Cette plate-forme optimisée sera aussi celle de la Volkswagen ID.2 qui doit être lancée en 2026 avec un prix autour de 25 000 euros, constituant un palier intermédiaire dans la quête de véhicules électriques moins chers.

Mais seront-ils pour autant plébiscités alors que la communication reste très axée autour de lourds véhicules électriques de type SUV ? Rien n'est moins sûr, d'autant plus que la concurrence des véhicules chinois se joue justement sur le tarif.

Plus qu'un défi pour Volkswagen

Les choix techniques ne sont pas encore divulgués mais le véhicule devrait profiter de batteries de type LFP, choix économique privilégié des constructeurs pour les modèles d'entrée de gamme, pour lesquels l'autonomie est un point un peu moins crucial.

Coming soon ?



A true VOLKSwagen for everyone ? pic.twitter.com/2zyHU6nzGH — Stepan Rehak (@StepanRehak) February 5, 2025

Pour Volkswagen, parvenir à commercialiser un tel véhicule restera un gros défi à l'heure des fermetures d'usines et des plans sociaux, et alors que le marché de l'électrique plonge particulièrement en Allemagne après l'arrêt des aides à l'achat.

Les premières générations de Volkswagen ID n'ont pas été exemptes de défauts de jeunesse mais Volkswagen l'assure : la VW ID.1 ne sera pas un véhicule au rabais et il maintiendra les standards de qualité de la marque.