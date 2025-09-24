Et si la solution aux limites du vélo électrique se trouvait à mi-chemin avec une micro-voiture ? C'est le pari audacieux de la société d'ingénierie française Cixi avec son concept Vigoz, un tricycle à assistance électrique qui refuse de choisir son camp.

Fini le dilemme entre la pluie, le froid et l'interdiction de circuler sur les voies rapides. Le Vigoz se présente comme un véritable chaînon manquant de la mobilité, un engin capable de vous emmener au travail en vous faisant faire de l'exercice, même sur l'autoroute.

Comment fonctionne ce "vélo-voiture" ?

Le Vigoz repose sur une architecture à trois roues (deux à l'avant, une à l'arrière) et sur un système de propulsion unique baptisé PERS (Pedaling Energy Recovery System). Oubliez la chaîne de vélo traditionnelle : ici, le pédalier n'entraîne pas directement la roue mais agit comme un accélérateur intelligent.

En clair, plus vous pédalez vite, plus le moteur électrique délivre de la puissance. L'astuce, c'est que la résistance des pédales est entièrement réglable. Vous pouvez opter pour un effort minimal, digne d'une balade, ou pour une véritable session de cardio sur le chemin du retour. La puissance est fournie par un moteur électrique alimenté par une batterie de 22 kWh, offrant une autonomie d'environ 160 km.

Est-ce vraiment un véhicule taillé pour la route ?

Absolument. Avec une vitesse de pointe de 120 km/h, il est homologué en France dans la catégorie L5e, ce qui l'autorise à circuler sur toutes les voies publiques, y compris les autoroutes. Pour garantir la stabilité à haute vitesse, le Vigoz est doté d'un mécanisme d'inclinaison active qui lui permet de se pencher dans les virages. Sa carrosserie entièrement fermée, ses portes latérales, ses essuie-glaces et son éclairage LED le rapprochent davantage d'une petite voiture que d'un vélo.





L'habitacle peut accueillir un conducteur et un passager, équipés de ceintures de sécurité à trois points. On y trouve même des fixations Isofix pour un siège enfant à l'arrière. Le pilotage, quant à lui, s'effectue via un guidon inspiré de l'aviation, intégrant les commandes de freinage.

Quel est le modèle économique et l'avenir du Vigoz ?

Bien que le Vigoz ne soit encore qu'un concept, il est très proche d'une version de production. Cependant, ne vous attendez pas à pouvoir l'acheter : le Vigoz sera proposé uniquement via un système d'abonnement. Ce choix s'inscrit dans une logique de durabilité. Cixi a conçu son véhicule pour une durée de vie d'au moins 15 ans, avec des panneaux de carrosserie remplaçables et des composants accessibles pour faciliter les réparations. À la fin de son cycle de vie, l'entreprise se chargera elle-même de son recyclage.





L'enjeu pour Cixi est désormais de convaincre que la mobilité de demain peut réintégrer une dose d'activité physique dans nos trajets quotidiens, sans sacrifier la sécurité et la praticité. Un pari audacieux qui pourrait bien trouver son public auprès de ceux qui cherchent une alternative crédible à la fois au vélo et à la voiture.

Foire Aux Questions (FAQ)

Peut-on conduire le Vigoz sans pédaler du tout ?

Le pédalier est le principal moyen d'accélérer, mais il est possible de régler la résistance au minimum. Dans ce cas, l'effort musculaire devient quasi nul et c'est le moteur électrique qui fait tout le travail. Le pédalage reste cependant nécessaire pour indiquer au système l'intention d'accélérer.

Quel permis faut-il pour conduire le Vigoz ?

En tant que véhicule de la catégorie L5e (tricycle à moteur), le Vigoz nécessitera un permis B1 (accessible dès 16 ans) ou un permis B (voiture). Il ne peut pas être conduit avec un simple brevet de sécurité routière (BSR).

Quand pourra-t-on s'abonner et à quel prix ?

Cixi n'a pas encore communiqué de date de lancement officielle ni de grille tarifaire. Le projet est encore en phase de finalisation du prototype de production. Les prix de l'abonnement seront fixés une fois les coûts de fabrication consolidés.