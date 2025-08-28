L'immense succès critique de Clair Obscur: Expedition 33 laissait peu de doutes, mais c'est désormais officiel. Guillaume Broche, le directeur créatif du studio français Sandfall Interactive, a confirmé que le jeu n'est pas une aventure unique, mais bien la première pierre d'une franchise plus large. L'univers envoûtant du RPG a donc de beaux jours devant lui.

Comment le studio a-t-il confirmé l'avenir de la licence ?

Lors d'une interview accordée à MrMattyPlays, la réponse de Guillaume Broche a été sans équivoque. Il a clairement affirmé que "Clair Obscur" est le nom de la franchise, et qu'Expedition 33 n'est qu'une des histoires que le studio souhaite raconter dans cet univers.

Cette confirmation met fin aux spéculations et ancre officiellement le RPG dans une vision à long terme, promettant d'explorer plus en profondeur son monde riche et ses thématiques poignantes.

Doit-on s'attendre à une suite directe ou à autre chose ?

Le directeur artistique n'a pas fourni d'informations spécifiques, mais il a mentionné une démarche qui pourrait être similaire à une anthologie, comparable à la saga Final Fantasy. Cette piste suggère que les jeux à venir pourraient se pencher sur diverses histoires, personnages et même périodes au sein d'un même univers.

Au lieu d'une continuité directe des péripéties de Gustave et de ses acolytes, le studio pourrait donc nous étonner avec des histoires originales, augmentant par la même occasion le mythe de Clair Obscur. Le lore du jeu, déjà très dense, se prête parfaitement à ce format.

Le studio travaille-t-il déjà sur le prochain opus ?

Il est encore trop tôt pour une annonce formelle. Le studio se concentre actuellement sur le suivi d'Expedition 33, avec des mises à jour régulières comme le récent patch 1.4.4 qui a ajouté une option très demandée de "Réessayer le combat".

Cependant, en évoquant son processus pour "écrire des suites", Guillaume Broche laisse peu de doutes sur le fait que le prochain chapitre est déjà en cours de réflexion. Les fans devront simplement faire preuve de patience, tout en sachant que l'aventure ne fait que commencer.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que Clair Obscur: Expedition 33 ?

Clair Obscur: Expedition 33 est un jeu de rôle (RPG) au tour par tour développé par le studio français Sandfall Interactive. Il a été acclamé par la critique pour sa direction artistique somptueuse inspirée de la Belle Époque, sa bande-son envoûtante et son système de combat innovant.

Le jeu est-il disponible sur le Game Pass ?

Oui, Clair Obscur: Expedition 33 a été intégré au catalogue du Xbox Game Pass et du PC Game Pass dès le jour de sa sortie, ce qui a largement contribué à sa popularité.

Y a-t-il d'autres projets Clair Obscur en cours ?

En plus des futurs jeux de la franchise, un projet de film se déroulant dans l'univers de Clair Obscur a également été mentionné, bien que les détails à ce sujet soient encore très rares.