Un vent de cocorico souffle sur la planète gaming ! Il y a des histoires qui font chaud au cœur, et celle de Clair Obscur: Expedition 33 en fait assurément partie. Première création du jeune studio indépendant Sandfall Interactive, basé à Montpellier, ce jeu de rôle s'est imposé en quelques semaines à peine comme un véritable phénomène mondial. Avec des chiffres de ventes qui donnent le vertige et un accueil critique dithyrambique, le titre édité par Kepler Interactive est en train de s'inscrire comme LA surprise vidéoludique de cette année 2025. Et le plus beau dans tout ça ? C'est une réussite bien de chez nous !

Un démarrage canon et des chiffres qui parlent d'eux-mêmes (et qui portent bonheur !)

Le chiffre est presque trop beau pour être vrai, et pourtant : 3,3 millions d'exemplaires vendus en l'espace de 33 jours de commercialisation. Un joli clin d'œil du destin pour Clair Obscur: Expedition 33, qui a débarqué sur nos consoles et PC le 24 avril dernier. Les équipes de Sandfall Interactive ont elles-mêmes du mal à réaliser, évoquant avec émotion “un autre ajout à la longue liste de moments surréalistes que votre soutien a rendu réels.” Et tenez-vous bien, ce chiffre impressionnant ne tient même pas compte des nombreux joueurs qui ont pu découvrir cette pépite grâce à leur abonnement au Game Pass, que ce soit sur Xbox ou sur PC, où le jeu était disponible dès sa sortie. Le succès a été fulgurant : un million de copies se sont arrachées dès le premier week-end de lancement, et la barre des deux millions a été franchie en à peine douze jours. Une performance d'autant plus remarquable que le RPG français a dû se mesurer à un concurrent de taille, le très attendu The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, que Bethesda avait eu la bonne idée de lancer quasiment en même temps. Visiblement, il y avait de la place pour deux champions.

Un succès sur toute la ligne : critique, public et même musical, c'est un carton plein !

Au-delà des chiffres de ventes bruts, c'est un véritable plébiscite que rencontre Clair Obscur: Expedition 33. Le jeu est tout simplement le titre le mieux noté de l'année 2025 à ce jour, affichant un Metascore étincelant de 92 sur consoles et un score utilisateur qui frôle la perfection avec un record de 9.7. Un véritable exploit pour une première production issue d'un studio indépendant. Et comme si cela ne suffisait pas, la bande-son du jeu, composée avec brio par Lorien Testard, connaît elle aussi un engouement spectaculaire. Avec plus de 90 millions d'écoutes en streaming, l'album s'est même offert le luxe de caracoler en tête du classement Billboard des albums de musique classique de l'année 2025. Le clip du titre phare de la BO, "Lumière", a lui aussi enflammé YouTube avec plus de 2,8 millions de vues, le morceau totalisant à lui seul plus de 13 millions d'écoutes sur l'ensemble des plateformes à travers le monde. L'enthousiasme est palpable aux quatre coins du globe, avec une communauté de fans extrêmement active qui partage ses théories sur l'histoire, ses plus beaux fanarts ou encore des reprises musicales inspirées. De la Chine au Brésil, en passant par le Japon, les États-Unis et toute l'Europe, la magie opère. Ce succès retentissant a même valu à la petite équipe de développement les félicitations du président Emmanuel Macron, un joli pied de nez quand on connaît les anciennes positions de ce dernier sur le jeu vidéo français. L'éditeur Kepler Interactive ne cache pas sa fierté, qualifiant cette réussite de “succès commercial” et d'“exploit pour une production indépendante.” Il faut dire que le jeu a été porté par une équipe soudée d'une trentaine de personnes seulement, dont certains, comme le souligne l'éditeur, “étaient des juniors qui travaillaient pour la première fois sur un projet de jeu vidéo.”

Et maintenant ? Produits dérivés, concert et une reconnaissance bien méritée

Face à un tel triomphe, il est évident que Sandfall Interactive et Kepler Interactive ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Pour le plus grand bonheur des fans qui en redemandent, des produits dérivés sont d'ores et déjà en préparation. On parle notamment d'une adorable peluche d'Esquie (un personnage qui a visiblement marqué les esprits) et d'un artbook officiel qui permettra de se replonger dans l'univers visuel si particulier du jeu. Pour les collectionneurs et les amoureux des belles éditions, une magnifique version collector, 100% française, est également proposée en exclusivité par Pix'n Love. Et pour célébrer comme il se doit la musique enchanteresse de Lorien Testard, un concert dédié est même dans les tuyaux. Le parcours exceptionnel de Clair Obscur: Expedition 33 est une magnifique démonstration du talent et de la créativité qui foisonnent au sein de la scène indépendante française. Une preuve éclatante qu'avec une vision forte, du travail et une bonne dose de passion, un "petit" studio de Montpellier peut non seulement rivaliser avec les géants de l'industrie, mais aussi conquérir le cœur de millions de joueurs à travers le monde. Un grand bravo à eux !