Le phénomène "Clair Obscur: Expedition 33" ne se limite pas à ses excellentes ventes. Le jeu vidéo français développé par Sandfall Interactive voit également sa bande originale connaître une popularité impressionnante, confirmant l'engouement global autour de cette nouvelle licence. La musique du jeu s'écoute en boucle et grimpe dans les classements.

Un succès retentissant dans les classements Billboard

Fait rare et notable pour une production vidéoludique, et plus encore pour un jeu français, la bande originale de Clair Obscur: Expedition 33 a réussi à se hisser dans les classements de Billboard. La bande originale se classe ainsi en tête de la catégorie "albums classiques" de Billboard, une performance d'autant plus exceptionnelle qu'il s'agit là du premier projet pour le compositeur Lorien Testard.





Carton plein sur Spotify et les plateformes de streaming

Sur les plateformes de streaming musical, l'engouement est également palpable. La musique de "Clair Obscur: Expedition 33", cumule déjà plusieurs millions d'écoutes sur Spotify seul. Elle figure en bonne place dans plusieurs playlists populaires et se classe régulièrement dans le top des recherches et des écoutes sur cette plateforme ainsi que sur d'autres services similaires. Ce succès populaire sur les plateformes numériques vient confirmer l'excellente réception de la composition musicale par un large public. Le travail de Sandfall Interactive est ainsi largement salué.





La musique, autre clé du phénomène Clair Obscur

Ce triomphe musical n'est pas anodin et participe activement au phénomène global qu'est devenu "Clair Obscur: Expedition 33". Une bande originale de qualité est souvent citée par les joueurs comme un élément déterminant de l'immersion et de l'expérience globale d'un jeu vidéo. Dans le cas présent, la popularité de la musique en dehors du jeu lui-même montre qu'elle a su toucher une corde sensible et s'apprécie comme une œuvre à part entière. Cela renforce l'aura du titre et contribue à son statut de succès critique et commercial marquant pour l'industrie française.