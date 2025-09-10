Anthropic muscle encore son chatbot IA Claude avec la création et l'édition de fichiers. Il peut désormais produire des tableurs Excel, des documents Word, des présentations PowerPoint et des PDF directement dans la conversation.

Actuellement, cette fonctionnalité est accessible en avant-première (preview) pour les utilisateurs des forfaits Max, Team et Enterprise avec Claude sur l'ordinateur et en version web (Claude.ai), tandis que les abonnés Pro doivent encore patienter quelques semaines.

Un ordinateur dans le chatbot IA

Anthropic a fourni à son modèle un environnement informatique privé et sécurisé, une sorte de sandbox où il peut écrire et exécuter du code, notamment en Python. C'est ce qui lui permet d'assembler des fichiers complexes en arrière-plan.

L'entreprise décrit cette avancée comme une étape clé pour transformer Claude d'un simple conseiller en un véritable partenaire de travail.

« Cela transforme Claude d'un conseiller en un collaborateur actif. Vous apportez le contexte et la stratégie ; Claude s'occupe de la mise en œuvre technique en coulisses », écrit Anthropic.

Des possibilités décuplées : du tableur à l'analyse de données

Les applications pratiques de cette création de fichiers sont vastes. Un utilisateur peut soumettre des données brutes pour obtenir en retour un tableur parfaitement formaté, avec formules fonctionnelles, graphiques et analyses statistiques.

D'autres cas d'usage sont de transformer de simples notes de réunion en une présentation PowerPoint soignée, convertir un rapport PDF en un document Word éditable ou extraire ses données vers Excel, construire des modèles financiers ou des suivis de projet complexes en décrivant des besoins.

Claude peut même gérer des tâches avancées, comme l'analyse de fichiers CSV pour entraîner un modèle de machine learning et produire un rapport sur ses résultats.

Une fonctionnalité puissante, mais sous surveillance

Cette nouvelle puissance a une contrepartie. Pour fonctionner, la fonctionnalité donne à Claude un accès à internet, ce qui soulève des questions de sécurité. Un acteur malveillant pourrait potentiellement exploiter la connexion pour tenter d'exfiltrer des données sensibles via des sites web piégés.

Anthropic a mis en place plusieurs garde-fous. Un contrôle total pour l'utilisateur qui peut activer ou désactiver l'option, une surveillance des actions de l'IA et des environnements isolés pour chaque utilisateur en entreprise.

Les fichiers générés, limités à 30 Mo, peuvent être téléchargés ou sauvegardés directement sur Google Drive, rendant le flux de travail encore plus fluide.