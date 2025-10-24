L'IA Claude, développée par Anthropic, rattrape son retard sur ses principaux concurrents. L'entreprise a annoncé le déploiement d'une mise à jour de sa fonctionnalité de mémoire.

Tous les abonnés payants (Pro, Max, Team et Enterprise) pourront activer cette option pour que l'IA se souvienne des détails des conversations précédentes, rendant les interactions plus fluides et personnalisées.

Les abonnés Max y ont d'ores et déjà accès, tandis que les utilisateurs Pro seront servis dans les prochains jours. La mémoire pour Claude avait fait ses débuts le mois dernier pour les utilisateurs des offres Team et Enterprise.

Une mémoire avec de la transparence et des projets

Anthropic met l'accent sur la transparence et le contrôle. Les utilisateurs pourront voir clairement ce que Claude a mémorisé. Il sera possible de modifier ou d'effacer des souvenirs spécifiques par simple conversation, en le demandant à l'IA.

Avec une fonctionnalité de projets, il y a la possibilité de compartimenter les informations, et les utilisateurs peuvent créer des espaces de mémoire distincts.

Pour faciliter la transition depuis d'autres plateformes, Anthropic permet également d'importer des souvenirs depuis ChatGPT ou Gemini par un simple copier-coller, et d'exporter ceux de Claude.

Une mémoire en option

Anthropic précise avoir mené des tests approfondis pour s'assurer que la nouvelle capacité de mémoire ne mène pas à un renforcement des schémas conversations néfastes ou au contournement de mesures de sécurité. Elle est entièrement optionnelle et désactivée par défaut.