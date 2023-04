Aujourd'hui, nous allons vous présenter une multitude de claviers. Que vous ayez l'âme d'un joueur de jeux vidéo ou que vous utilisiez votre matos' pour de la bureautique, il est important d'avoir la bonne arme.

Pour ce faire, vous devez sélectionner ce qui vous convient le mieux. Par exemple, si vous faites beaucoup de bureautique, il est plus confortable, pour certaines personnes, d'utiliser un clavier de type chiclet tandis que si vous avez plutot tendance à jouer aux jeux vidéo, le mécanique sera plus adapté car les temps de réponse sont plus courts.

Commençons par le clavier ergonomique Microsoft LXM-00005. Ce clavier filaire intègre directement un repose poignets et les touches sont étudiées pour que votre confort soit maximale. Il possède des touches multimédia qui vous permettent de gagner en temps lorsque vous souhaitez lancer une appli.

Ce clavier ergonomique Microsoft LXM-00005 est vendu 49,99 € au lieu de 65,99 € soit 24% chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain pour les abonnés Prime.

Des claviers bureautiques sont également en promo à savoir :

Clavier mécanique



