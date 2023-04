Aujourd'hui, nous allons vous présenter trois produits en promotion qui devraient vous plaire. Et comme moins cher ne veut pas dire de mauvaise qualité, vous serez satisfait.

Commençons par le PC portable MSI Katana 15 B12VFK-044FR. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 15,6" FHD 144 Hz à une définition de 1920 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur Intel Core i5 12450H couplé à 16 Go de mémoire vive (RAM) en DDR5. Niveau affichage, sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060 fait le taf. Il est vendu sous Windows 11, préinstallé sur son disque SSD de 1 To.

Ce PC portable MSI Katana 15 B12VFK-044FR est vendu 1249,99 € au lieu de 1849,99 € soit 32% de remise immédiate chez Fnac. La livraison est prévue pour le lendemain, sans surcout.





Continuons avec le smartphone Apple iPhone 14. Ce mobile est équipé d'un écran de 6,1" Super Retina. Le téléphone portable possède une puce A15 Bionic avec 128 Go d'espace de stockage. Il est également doté d'un double appareil photo avec un objectif principal de 12 MP et d'une caméra avant avec TrueDepth pour le focus automatique. Ce smartphone est compatible 5G et affiche 20 heures d'autonomie. iOS 16 est installé d'origine.

Ce smartphone Apple iPhone 14 est vendu 799,98 € au lieu de 1019 € soit 18% de réduction + le code RAKUTEN30 chez Rakuten. La livraison est offerte, dans un délai de 3 à 5 jours.





Et terminons ce Top 3 par la trottinette électrique Segway Ninebot F40I. Cet engin de mobilité est doté d'un moteur de 700 W, alimenté par une batterie de 36 V à une capacité de 10,2 Ah. Elle roule à 25 km/h en vitesse de pointe (norme française) et peut vous transporter sur une quarantaine de kilomètres.

Cette trottinette électrique Segway Ninebot F40I est vendue 499 € au lieu de 639 € soit 22% de ristourne chez Cdiscount. Vous la recevrez dans un délai de 5 jours, sans surcout.





