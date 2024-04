Commençons avec le clavier gaming sans fil Corsair K57 RGB.

Il est doté de touches silencieuses et réactives et de LED CAPELLIX qui offrent un éclairage plus vif que les LED classiques, permettant jusqu'à 35 heures de jeu sans fil avec éclairage RGB (ou jusqu'à 175 heures sans éclairage). Choisissez parmi 18 effets d'éclairage, ou branchez le clavier pour un contrôle total de chaque touche.

La technologie sans fil SLIPSTREAM permet une connexion ultrarapide de moins de 1 ms.

6 touches programmables sont disponibles, pour des macros complexes ou des remappages de touches.

Le clavier est également équipé d'un repose-poignet amovible en caoutchouc souple.

Le logiciel CORSAIR iCUE permet un contrôle dynamique de l'éclairage, la programmation sophistiquée des macros, ainsi que la synchronisation des lumières sur l'ensemble du système avec d'autres périphériques et produits Corsair compatibles.

Le clavier gaming sans fil Corsair K57 RGB est proposé à 59,99 € sur Cdiscount, et son prix officiel s'élève à 109,99 €. La livraison est gratuite.



Continuons avec la trottinette électrique KuKirin G2 Master.

Fabriquée à partir d'alliage d'aluminium, elle est dotée d'un double moteur 2x 1 000 W, facilitant les montées et permettant une conduite fluide sur tous les terrains. La double motorisation améliore également le contrôle et la stabilité.

Sa batterie au lithium de 52 V / 1 081,6 kw/h permet une autonomie allant jusqu'à 70 kilomètres.

Un écran ultra-large vous permet de vérifier d'un coup d'œil les informations essentielles.

Avec ses amortisseurs hydrauliques avant et arrière, la G2 Master absorbe efficacement les vibrations pour une conduite plus confortable et sûre, tandis que les freins à double disque avant et arrière offrent un freinage efficace et une décélération précise.

La trottinette électrique KuKirin G2 Master est disponible en pré-commande à 988 € sur Geekbuying, tandis que son prix officiel s'élève à 1 089 €. Livraison gratuite de Pologne prévue pour début mai.



Enfin, terminons avec le mini PC BMAX B6 Plus.

Idéal pour la bureautique ou le streaming, il est équipé d'un processeur Intel Core i3-1000NG4 pouvant aller jusqu'à 3,2 GHz. Il est accompagné de la puce graphique Intel Iris Xe Graphics, de 12 Go de mémoire vive LPDDR4, et d'un disque SSD M.2 NVMe de 512 Go pour le stockage de vos données, avec un second emplacement disponible.

Le BMAX B6 Plus prend en charge le Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) et le Bluetooth 4.2. Il est également pourvu de plusieurs ports et connecteurs, comprenant 3 ports USB 3.0, 1 de type-C, 1 connecteur Ethernet RJ 45 Gigabits, 1 prise audio jack 3,5 mm, ainsi que 2 sorties HDMI 2.0b.

Le mini PC BMAX B6 Plus est au prix de 184,99 € avec le code NNNFRBB6P sur Geekbuying, avec livraison gratuite de l'UE.



