Cdiscount propose en ce moment des remises intéressantes sur les smartphones Oukitel. De quoi trouver un modèle résistant et fiable qui pourra vous accompagner partout, et ce, sans vous ruiner.

Commençons par l'OUKITEL WP18. Robuste, il résiste à la poussière et aux chutes jusqu'à 1,5 m. Il possède un écran HD TFT de 5,93 pouces, une RAM de 4 Go et 32 Go de ROM, 4 cœurs, une double SIM 4G et un GPS.

Sa super batterie de 12500 mAh avec charge rapide 18 W vous fera profiter de 48 heures de musique, 22 heures de vidéo et 70 heures d'appels.

Il possède une caméra frontale de 5 MP, une caméra arrière de 13 MP ainsi que d'une caméra sous-marine, avec étanchéité jusqu'à 1,5 m de profondeur (IP68).

L'Oukitel WP18 est en ce moment proposé à 89,77 € au lieu de 159,99 €, soit une remise de 43% sur Cdiscount. La livraison est offerte.



D'autres smartphones Oukitel sont en promotion en ce moment sur Cdiscount, à savoir :

Retrouvez tous les smartphones Oukitel proposés par Cdiscount sur cette page.



L'ensemble des promotions pour les 25 ans de Cdiscount peut être consulté sur le calendrier.

Pensez également à aller voir nos bonnes affaires du jour, ainsi que notre TOP 15 des meilleures remises du moment sur Amazon !