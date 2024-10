Commençons tout d'abord avec une petite présentation du PC portable double écran ACEMAGIC X1.

Il intègre un design à double écran IPS FHD de 14" + 14" au format 16:9, permettant la synchronisation multi-écran ou l'affichage différencié.

Le PC offre une rotation à 360° et quatre boutons situés sur le côté permettent de basculer facilement entre les modes d'affichage : écran A, écran B, miroir et extension, facilitant ainsi le partage d'écran.

Équipé d'un processeur Intel i7-1255U avec une fréquence turbo de 4,7 GHz et d'un GPU Iris Xe, le X1 dispose de 16 Go de RAM et d'un SSD de 1 To. Il est également doté de ports USB 3.0, Type-C multifonction, HDMI et supporte le Wi-Fi 6.

Retrouvez le ACEMAGIC X1 à 699,99 € avec le coupon à cocher sur Amazon. À noter que le site officiel indique un prix de base de 1 399 € pour ce modèle.



