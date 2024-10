On commence avec l'écran PC gaming Titan Army P2510G.

Le Titan Army P2510G, équipé d'un écran Fast IPS, combine un taux de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse de 1 ms GTG, offrant une clarté exceptionnelle avec sa résolution Full HD et une densité de pixels de 90 PPI. Grâce à la technologie HDR10, profitez d'un contraste amélioré, de couleurs plus éclatantes et de niveaux de luminosité optimisés. Avec une couverture sRGB de 99 % et une profondeur de couleur de 8 bits, l'écran garantit des couleurs réalistes et des transitions fluides.

La technologie matérielle de réduction de la lumière bleue limite l'exposition à la lumière bleue nocive, diminuant ainsi la fatigue oculaire. Parallèlement, la technologie sans scintillement DC assure un meilleur confort visuel.

Le moniteur propose plusieurs fonctionnalités dédiées aux gamers, telles que Game Plus, qui apporte des améliorations visuelles et une aide en jeu, ainsi qu'une technologie de synchronisation adaptative qui aligne le taux de rafraîchissement avec celui du GPU. De plus, Game Dark Enhancement et la Super Resolution optimisent encore davantage la qualité visuelle.

Huit modes de scène prédéfinis sont proposés, incluant les modes RTS / RPG, MOBA et FPS.

L'écran PC gaming Titan Army P2510G est à 109,99 € grâce au code 8XFAZQPH sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.



On enchaîne avec le Samsung Galaxy S24 FE - 256 Go.

Il est équipé d’un écran de 6,7 pouces Dynamic AMOLED 2X aux bords ultra fins et arrondis, protégé par du verre Corning Gorilla Victus+ et certifié IP68 pour sa résistance à l'eau et à la poussière.

Le smartphone intègre des outils de retouche photo alimentés par l'intelligence artificielle, comme Photo Assist, qui vous permettent de redimensionner, déplacer ou supprimer facilement les objets indésirables de vos images.

Ses capteurs photo optimisés par l'IA, associés au moteur ProVisual, garantissent des photos et vidéos d’une netteté impressionnante, même en conditions de faible luminosité.

De plus, avec le nouveau processeur Samsung Exynos 2400e, le Galaxy S24 FE assure un multitâche fluide et des jeux encore plus immersifs.

Le Samsung Galaxy S24 FE 256 Go est proposé en gris chez Orange à 589 € grâce aux 70 € remboursés par Samsung + bonus reprise de 50 € avec livraison gratuite. À noter que son prix officiel s'élève à 809 €.

Enfin, on termine avec la manette sans fil Bluetooth Turtle Beach Stealth Ultra pour Xbox / PC avec station de charge.

Elle est dotée d'un récepteur USB 2,4 GHz à faible latence breveté qui vous permet de vous connecter sans fil aux consoles Xbox et aux PC Windows 10 et 11 en le branchant directement sur ces appareils ou sur la station de charge.

Le Connected Command Display, un tableau de bord dynamique en couleur, vous permet de suivre vos notifications de réseaux sociaux tout en accédant facilement à divers réglages. Vous pouvez enregistrer jusqu’à 10 profils personnalisables, incluant la configuration des boutons, des zones mortes, des modes de réponse des axes, de l’intensité des vibrations ainsi que des améliorations audio et de l’éclairage RGB.

Les quatre boutons à microcontacts assignables situés à l'arrière de la manette vous offrent la flexibilité d’adapter la Stealth Ultra à vos préférences, avec des paramètres personnalisés pour différents jeux.

De plus, vous pouvez ajuster la distance de déplacement des gâchettes selon le type de jeu : des déplacements plus courts pour des réponses rapides dans les FPS, ou des déplacements complets pour un contrôle précis de l’accélération et du freinage dans les jeux de course.

La station de charge offre jusqu'à 30 heures d'utilisation sans fil et permet une recharge complète en seulement 2 heures grâce à la fonction de charge rapide USB 3.0. La station dispose également d'un port USB afin que vous puissiez y brancher le récepteur sans fil et ainsi n'occuper qu'un seul port USB sur votre Xbox ou PC.

Ouvrez l'application Control Center 2 sur votre Xbox, PC ou smartphone iOS ou Android pour régler les paramètres de la manette, comme les préférences pour les notifications de réseaux sociaux et la personnalisation des boutons, des zones mortes, des modes de réponse des axes, de l'intensité des vibrations, des améliorations audio ou de l'éclairage RGB.

La manette sans fil Bluetooth Turtle Beach Stealth Ultra pour Xbox / PC est en promotion à 149,99 € au lieu de 189,97 €, soit une remise de 21 %. Pour information, le site officiel indique un prix de base de 199,99 €.

