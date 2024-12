On commence ce top 3 avec le clavier gaming sans fil Cherry MX 8.2 TKL.

Compact et doté d'un châssis métallique robuste, il intègre les switchs CHERRY MX qui garantissent une résistance exceptionnelle à plus de 100 millions de frappes par touche et une grande précision. De plus, le revêtement des touches résiste à l’usure, préservant la lisibilité des caractères pendant des années.

Son mode gaming ultra-rapide offre une latence inférieure à 1 ms, et pendant la recharge, la technologie de charge intelligente garantit une utilisation continue.

Il propose des fonctionnalités essentielles comme l’anti-ghosting, qui prévient les frappes involontaires, et le Full-N-Key-Rollover, permettant de détecter simultanément toutes les touches sans aucune perte. Le verrouillage de la touche Windows évite par ailleurs les interruptions accidentelles en pleine partie.

Le clavier se connecte de trois façons : en Bluetooth, via une fréquence radio 2,4 GHz, ou en mode filaire grâce à un câble USB-A vers USB-C. Son rétroéclairage RGB est également personnalisable.

Retrouvez le clavier gaming Cherry MX 8.2 TKL à 99,99 € au lieu de 159,59 €, soit une remise de 37 % chez Darty avec la livraison standard gratuite.





On continue avec le casque gaming sans fil SteelSeries Arctis 7P+.

Il offre un son 3D immersif sur PlayStation 5, tout en étant rétrocompatible avec la PlayStation 4 et compatible avec PC, Mac, Android et Switch.

Sa connexion sans fil 2,4 GHz sans perte assure un son à très faible latence, grâce à un dongle USB-C compact, avec un adaptateur USB-A inclus.

La batterie garantit jusqu'à 30 heures d'autonomie pour des sessions de jeu prolongées, et se recharge via USB-C. Des commandes intégrées à l’écouteur permettent de gérer facilement le sidetone (contrôle du micro). Le casque est conçu avec un cadre en acier léger et résistant, et une bande élastique réglable de type masque de ski pour un confort optimal.

Le micro bidirectionnel ClearCast, certifié Discord, est rétractable et dispose d’un indicateur LED de sourdine

Le casque SteelSeries Arctis 7P+ est en ce moment à 99,99 € au lieu de 119,99 €, soit une remise de 17 % chez Boulanger avec la livraison gratuite. À noter que SteelSeries affiche un prix de base de 199,99 € pour ce modèle sur son site.

Il est également disponible à 89,99 € sur Rakuten grâce au code RAKUTEN10 via retrait dans un magasin Boulanger seulement.



Enfin, on termine avec les écouteurs Bluetooth Nothing Ear (a).

Capables de réduire les bruits jusqu’à 45 dB, ils ajustent automatiquement la suppression du bruit en fonction des fuites détectées entre l’écouteur et votre conduit auditif. Vous profitez ainsi d’une expérience sonore immersive, même dans les environnements bruyants.

Les Ear (a) génèrent deux fois plus de puissance que le Ear (2) avec leur driver compact de 11 mm, pour des basses plus profondes et des sons plus riches. L’ajout de deux nouvelles aérations optimise également la circulation de l’air.

Avec la technologie Clear Voice, votre voix est isolée des bruits environnants lors des appels, tandis que le nouveau micro et les canaux d’aération supplémentaires sur la tige réduisent les interférences du vent de 60 % par rapport au modèle Ear (2).

Avec l’étui de charge, les écouteurs peuvent atteindre une impressionnante autonomie de plus de 42,5 heures (avec l’ANC désactivé), et une recharge de seulement 10 minutes vous garantit jusqu’à 10 heures d’écoute.

Les écouteurs sans fil Nothing Ear (a) sont au prix de 59,99 € sur Rakuten grâce au code RAKUTEN10 (vendeur Boulanger) avec livraison offerte. Pour rappel, leur prix officiel s'élève à 99 €.

À découvrir également sur GNT :