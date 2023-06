Aujourd'hui, nous allons vous présenter une sélection de claviers à prix réduit. Qu'ils soient mécaniques, chiclet, filaire ou sans fi, il y en a pour tous les gouts.

Commençons par le clavier gaming Logitech G513 mécanique. Ce clavier propose des frappes souples et silencieuses. Il est programmable via l'application Logitech G Hub. Grâce à ce logiciel, vous pouvez programmer vos macros sans problème et donc optimiser vos caractères. Son châssis en carbone le rend rigide et léger.

Ce clavier gaming Logitech G513 mécanique est vendu 89,99 € au lieu de 179 € soit 50% de remise immédiate chez Cdiscount. La livraison est gratuite pour le lendemain.

D'autres claviers sont en promotion comme :







