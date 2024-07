En apparence, il s'agit d'un clavier qui a déjà pour avantage de se vouloir pliant, et donc compact... Mais dans les faits, il s'agit en réalité d'un PC complet, développé par le chinois Linglong.

La marque chinoise a dévoilé une étonnante vidéo d'un nouveau produit qui surfe sur la mobilité. Il s'agit d'un boitier que l'on peut déplier pour accéder non seulement à un clavier complet, mais qui cache également en son sein une configuration PC relativement musclée.

A bord, on retrouve un processeur AMD Ryzen 7 8840U associé à 16 ou 32 Go de RAM et 512 Go à 1 To de SSD M.2 NVMe. La connectique est complète avec du Wi-Fi 6, un port USB-A 3.0, un port USB4 Type-C et un USB-C 3.2. Le tout est également doté d'une batterie de 60 Wh pour 4 à 10 h d'autonomie en fonction des usages.

Il est possible d'y brancher un écran en USB et de l'alimenter directement depuis le clavier. Notons que pour encore plus d'indépendance, le clavier intègre son propre trackpad.

LingLong évoque un usage sur téléviseur, écran ou même lunettes de réalité augmentée.

Replié, le tout ne mesure que 15x10 cm pour quelques cm d'épaisseur et seulement 800 grammes sur la balance.

Actuellement présenté comme un concept, le fabricant ne compte proposer que 200 exemplaires en bêta pour un prix de 2999 yuans, soit environ 380 euros hors taxes pour la version de base et jusqu'à 3599 yuans, soit 456 euros pour la version la plus puissante.