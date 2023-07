En cette fin de journée, nous vous avons concocté un top 15 des meilleures offres disponibles sur la toile dans divers rayons. Vous devriez être séduit par de telles ristournes.

Commençons par la montre connectée Huawei Watch GT 3 Pro. Cette montre se connecte à votre smartphone de n'importe quelle marque et vous donne, en plus de l'heure, des données concernant votre activité physique, votre rythme cardiaque, la qualité de votre sommeil et bien d'autres notamment grâce à sa fonction GPS. Dotée d'un écran de 46 mm AMOLED, elle est parfaitement lisible et affiche une autonomie de 14 jours.

Cette montre connectée Huawei Watch GT 3 Pro est proposée à 299 € au lieu de 404 € soit 105 € de réduction chez E.Leclerc. Le retrait en magasin est offert.

Et voici la suite de notre top 15 :



Et n'oubliez pas de consulter notre focus sur les TV OLED les moins chères du moment ainsi que Fnac / Darty qui propose des Apple AirPods 2 à moins de 100 €, mais pas que.