La technologie OLED (Organic Light Emitting Diode) est une avancée majeure dans le domaine de l'affichage électronique. Elle a été développée au début des années 1980, mais c'est dans les années 2000 qu'elle a commencé à se populariser dans les appareils électroniques grand public, tels que les smartphones, les téléviseurs, les tablettes et les montres.

Contrairement aux écrans LCD traditionnels qui nécessitent un rétroéclairage pour produire de la lumière, les OLED sont des diodes organiques auto-émissives. Chaque pixel OLED émet sa propre lumière lorsque le courant électrique passe à travers lui. Cette caractéristique permet d'obtenir des noirs profonds et un contraste élevé, car les pixels peuvent être complètement éteints individuellement, améliorant ainsi la qualité de l'image.

En plus d'une meilleure qualité d'image, les écrans OLED offrent un temps de réponse plus rapide, ce qui les rend adaptés aux contenus vidéo et aux jeux. De plus, cette technologie permet de fabriquer des écrans flexibles et courbés, ouvrant de nouvelles possibilités pour la conception de dispositifs électroniques.

L'utilisation de matériaux organiques dans les écrans OLED peut entraîner des problèmes de durabilité, tels que le burn-in (marquage d'image persistante) avec une utilisation prolongée d'images statiques. Cependant, au fil du temps, les fabricants ont amélioré ces aspects pour rendre la technologie plus fiable, éliminant en grande partie cet effet.

