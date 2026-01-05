Loin de la course à la puissance brute, la start-up Clicks Technology a dévoilé son projet le plus ambitieux : le Communicator. Il ne s'agit plus d'un simple accessoire, mais d'un appareil complet conçu pour une seule chose : la communication efficace.

En réintégrant un clavier physique proéminent, l'appareil se positionne comme un outil de productivité, un compagnon de travail plutôt qu'un centre de divertissement.

Quelle est la philosophie derrière ce retour aux sources ?

Clicks part d'un constat simple : la séparation entre vie professionnelle et vie personnelle devient une nécessité. Le Communicator se veut être la solution, un appareil dédié aux tâches essentielles. Michael Fisher, co-fondateur et animateur de la chaîne MrMobile, compare son approche à celle du Kindle face à l'iPad : un objet optimisé pour une fonction unique, ici l'écriture et l'échange.

L'idée est de permettre une communication intentionnelle, loin du défilement infini et des notifications incessantes qui saturent les smartphones modernes. Le Communicator est pensé pour ceux qui veulent écrire, répondre et organiser, sans se laisser happer par le vortex des applications multimédias.

Comment l'interface et le matériel soutiennent-ils cet objectif ?

Le design trahit immédiatement ses influences BlackBerry avec un écran OLED presque carré de 4 pouces (1200x1080 pixels) surplombant un clavier physique de type QWERTY. Loin d'être un simple gadget, ce dernier intègre des touches sensibles au toucher et un capteur d'empreintes digitales dans la barre d'espace.

Le logiciel suit la même logique. L'appareil tourne sous Android, mais avec une surcouche développée avec Niagara Launcher. Ce "Message Hub" regroupe tous les messages (Gmail, Slack, WhatsApp) sur l'écran d'accueil pour une gestion centralisée. Un bouton latéral dédié, le "Prompt Key", permet d'activer la dictée vocale et sert de LED de notification personnalisable.

Quelles sont ses caractéristiques techniques et son prix ?

Ce smartphone n'est pas un monstre de puissance, et il l'assume. Il embarque un chipset 5G Mediatek, 256 Go de stockage (extensible via microSD jusqu'à 2 To), et une batterie de 4000 mAh. Il prend le contre-pied des tendances en réintégrant une précieuse prise jack 3,5 mm.

Côté photo, on trouve un capteur principal de 50 Mpx et un capteur selfie de 24 Mpx, largement suffisants pour les appels vidéo. Le constructeur promet cinq ans de mises à jour de sécurité, un argument solide. Disponible en précommande, le Clicks Communicator est affiché à 499 dollars, avec un prix de lancement à 399 dollars pour les premiers acheteurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le Clicks Communicator est-il compatible avec les réseaux français ?

Oui, l'appareil assure une connectivité 4G et 5G mondiale grâce à son support double SIM, qui inclut un emplacement physique et la technologie eSIM, le rendant parfaitement opérationnel en France.

Le clavier est-il disponible en AZERTY ?

Pour l'instant, seul un clavier QWERTY a été officiellement annoncé. C'est un point de vigilance important pour le marché francophone, et il faudra attendre une communication ultérieure pour savoir si une version AZERTY est prévue.

Quand les livraisons sont-elles prévues ?

Les premières expéditions du Clicks Communicator sont programmées pour le courant de l'année 2026, à la suite de la campagne de précommande qui se termine en février de la même année.