Plus de dix ans après la sortie critiquée de la Pebble Time Round, son créateur Eric Migicovsky revient sur le devant de la scène avec une version 2.0. Baptisée Pebble Round 2, cette nouvelle itération entend bien rectifier le tir en s'attaquant de front aux lacunes qui avaient plombé le lancement original.

L'annonce a été faite en ce début d'année, avec des précommandes ouvertes immédiatement pour une livraison prévue en mai.

Un retour aux sources pour corriger les défauts d'hier

Il faut se souvenir du contexte de 2015. La première Pebble Time Round avait séduit par sa finesse et son écran circulaire, mais avait déçu par une autonomie de seulement deux jours et des bordures d'écran bien trop proéminentes. Ces compromis, couplés à un prix de 249 $ jugé élevé à l'époque, avaient laissé un goût d'inachevé auprès de la communauté.

La nouvelle Pebble Round 2 s'attaque directement à ces problèmes. L'immense lunette disparaît au profit d'une dalle plus grande qui s'étend jusqu'aux bords du boîtier.

Surtout, l'autonomie fait un bond spectaculaire, passant à plus de deux semaines sur une seule charge, renouant ainsi avec la longévité qui a fait la réputation de la marque.

Quelles sont les améliorations techniques concrètes ?

Le changement le plus visible concerne l'affichage. La montre arbore un écran e-paper couleur de 1,3 pouce, contre 1 pouce pour son aînée. La résolution a été doublée (260 x 260 pixels), offrant une netteté accrue, et l'écran est désormais laminé, ce qui réduit considérablement les reflets et améliore les angles de vision.

Tout en conservant une finesse remarquable de 8,1 mm, la montre intègre des composants modernes. On y trouve deux microphones pour interagir avec des assistants IA ou dicter des messages, une fonctionnalité pour l'instant réservée à Android.

Le boîtier en acier inoxydable se décline en trois coloris « noir », « argent » et « or rose » avec des bracelets interchangeables.

Une philosophie à contre-courant du marché

Eric Migicovsky est clair sur sa stratégie : ne pas essayer de concurrencer les géants comme Apple ou Garmin sur leur terrain. Cette montre connectée fait délibérément l'impasse sur des capteurs avancés comme le moniteur de fréquence cardiaque. L'objectif est de se concentrer sur l'utilité, la simplicité et le plaisir d'utilisation.

Elle assure les fonctions de base comme le suivi des pas et du sommeil, mais son véritable atout réside dans son écosystème ouvert et la personnalisation. Les utilisateurs sont encouragés à créer leurs propres cadrans, et des milliers d'applications sont disponibles via le Pebble Appstore.

C'est une approche qui vise à séduire les utilisateurs nostalgiques et ceux qui cherchent une expérience plus simple et moins intrusive. Le futur de la gamme pourrait même voir l'intégration de fonctions d'IA similaires à celles de la bague connectée de la marque.

La Pebble Round 2 sera disponible au mois de mai à un tarif de 199 dollars, avec des précommandes déjà ouvertes.